Líderes financieros rechazan temores de burbuja de IA tras dichos de Griffin

Altos ejecutivos de finanzas e inversiones rechazaron las afirmaciones de que existe una burbuja en la inteligencia artificial, después de que el multimillonario Ken Griffin advirtiera que los inversores del sector deberían estar preparados para sufrir reveses.

Christian Sewing, director ejecutivo de Deutsche Bank AG, dijo en una entrevista durante el Berlin Global Dialogue que no ve motivos para preocuparse por una fuerte reversión de los precios de los activos en el corto plazo. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock Inc., defendió acelerar la construcción de centros de datos de IA y afirmó que cualquier retraso podría amenazar el crecimiento económico y alimentar la inflación al elevar los costos de computación.

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“En general, no creo que estemos viviendo en una burbuja que esté a punto de estallar”, dijo Sewing el miércoles a Bloomberg Television. “¿Podemos ver algún que otro revés, también en empresas individuales? Eso puede ocurrir”.

La inquietud de los inversores sobre la sostenibilidad del auge de la IA aumentó en las últimas semanas, ante el temor de que el considerable gasto de capital inicial que requiere esta tecnología tarde más de lo previsto en traducirse en ganancias y mejoras de productividad. Anthropic PBC, uno de los principales desarrolladores de IA, podría gastar US$750.000 millones adicionales en capacidad de computación en los próximos años, según un informe de Wall Street Journal.

Griffin, cuyo imperio incluye el fondo de cobertura Citadel y el creador de mercado Citadel Securities, advirtió el martes que los inversores están “casi con toda certeza” en una burbuja, mientras las empresas intentan determinar cuánto quieren gastar en esta tecnología

Fink ya había descartado previamente las preocupaciones sobre una burbuja de IA, señalando en cambio la escasez de oferta y afirmando que el crecimiento de la demanda ha superado las expectativas. También ha advertido que los retrasos en el desarrollo de esta tecnología podrían terminar limitando el acceso.

“Si no construimos estos centros de datos, en realidad será más inflacionario porque el costo de la computación es muy alto en este momento”, dijo el miércoles. “Y cuanto más rápido podamos construir más centros de datos, mayor capacidad de computación tendremos y más rápido podremos reducir el costo”.

Sewing, quien se ha convertido en uno de los líderes empresariales más influyentes de Alemania, dijo que la aplicación industrial de la IA es “la oportunidad del siglo” para su país, si logra establecer el marco regulatorio adecuado. Deutsche Bank utiliza esta tecnología para aumentar la eficiencia, pero también para mejorar los controles, afirmó.

“El temor de que estemos ante una burbuja no está justificado”, dijo Sewing. “Pero lo que sí existe, a diferencia de una burbuja, es una volatilidad persistente”, agregó, en referencia a las continuas tensiones geopolíticas.

Volver al futuro....de las inversiones

El director ejecutivo, quien ha logrado revertir la situación del mayor banco de Alemania desde que asumió el cargo hace ocho años, es uno de los pocos altos ejecutivos que hablan regularmente con el canciller Friedrich Merz, según personas familiarizadas con el asunto. Merz organizó esta semana en Berlín la primera conferencia de inversores del gobierno alemán, en un nuevo intento del cuestionado canciller por reactivar el crecimiento de la mayor economía de Europa.

En lugar de la IA, Fink y Sewing señalaron los déficits fiscales como una fuente de preocupación más inmediata, especialmente porque la industria de la IA compite con los gobiernos por el dinero de los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han alcanzado máximos de varias décadas mientras los mercados lidian con un déficit fiscal estadounidense de casi US$2 billones.

IA: conversar más y delegar menos

“Estamos en un momento en el que finalmente estamos liberando capital privado, por lo que la competencia por el capital es tan intensa como nunca la he visto en mi carrera profesional”, dijo Fink.

En Francia, meses de debate sobre el presupuesto han llevado el rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener deuda pública francesa frente a bonos alemanes a niveles asociados con la crisis de deuda de la zona del euro.

“No lo llamaría una crisis de deuda en este momento, pero creo que es una llamada de atención, en particular para todas las finanzas públicas, de que la disciplina presupuestaria es clave”, dijo Sewing.