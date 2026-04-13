Magyar acusa a canciller húngaro de destruir documentos de UE

Peter Magyar acusó al ministro de Relaciones Exteriores saliente de Hungría, Peter Szijjarto, de destruir documentos relacionados con sanciones de la Unión Europea, al tiempo que prometió poner fin a los estrechos vínculos del país con Rusia.

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El primer ministro entrante y ganador de las elecciones dijo que tenía informes de que Szijjarto estaba destruyendo documentos en la cancillería en Budapest. Hizo las afirmaciones en una conferencia de prensa el lunes, donde Magyar señaló que trabajará de manera constructiva con Bruselas y desbloqueará más de US$20.000 millones en fondos de la UE, lo que calificó como una prioridad.

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Magyar ha señalado que la histórica elección en Hungría, en la que los votantes acudieron en cifras récord, fue un mandato para devolver al país al ámbito europeo.

“Entendemos que llegó al ministerio de Relaciones Exteriores a las 10 a.m. de esta mañana”, dijo sobre Szijjarto. “El ministerio en el que se permitió a hackers rusos acceder a los sistemas informáticos, y donde están destruyendo documentos relacionados con las sanciones”.

“Eso no será suficiente” para impedir que se investiguen los delitos, dijo Magyar.

El ministro de Relaciones Exteriores prorruso se había convertido en el rostro de los estrechos vínculos de Orban con el presidente Vladímir Putin, tras viajar a Moscú más de una docena de veces desde la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

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Durante la campaña electoral, transcripciones filtradas de llamadas telefónicas mostraron que Szijjarto ofreció al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sus servicios para diluir las sanciones de la UE contra Rusia.

El ministro no ha sido visto en público desde las elecciones, lo que ha generado especulación sobre si abandonará el país y aparecerá en Moscú. Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores no respondió de inmediato a una llamada telefónica en busca de comentarios.

Magyar volvió sobre el tema más adelante en la conferencia cuando un periodista le preguntó directamente por detalles sobre cómo supo de la destrucción de documentos.

“Durante semanas, personas han estado compartiendo con nosotros información sobre delitos sorprendentes dentro de los ministerios”, dijo. Habló de “información interna creíble” y de varios denunciantes.

Orban hizo de la hostilidad hacia Ucrania el eje central de su fallida campaña electoral. Ha estado bloqueando un préstamo de €90.000 millones (US$105.000 millones) de la UE que es clave para ayudar a Kiev a seguir defendiéndose de la invasión a gran escala de Rusia.

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El primer ministro húngaro dijo a Putin en una llamada telefónica en octubre que estaba “a su servicio”. Szijjarto viajó a Moscú más de una docena de veces desde la invasión a Ucrania por parte de Rusia y se le acusa de haber informado regularmente a Lavrov sobre el contenido de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

“Hungría dejaría de ser un Estado títere de Rusia y volvería a Europa”, dijo Magyar.

GZ