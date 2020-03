Mañanera AMLO: El gobierno no considera reforma fiscal

Lorena Ríos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no tiene iniciativas de reforma fiscal en puerta, pese a comentarios del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, quien afirmó que la secretaría exploraba esa opción.

“Estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales. No lo hemos hecho durante el tiempo que llevamos en el gobierno ni vamos a crear impuestos nuevos, y desde luego no van a haber gasolinazos. No va a aumentar el precio de otros energéticos”, dijo López Obrador

AMLO odia hablar de “aumento tributario”, pero de eso se trata

Otros temas

El sarampión en México aún no es “alarmante”, dijo López Obrador NOTA: La secretaría de Salud de México tenía cuatro casos confirmados en Ciudad de México hasta el jueves, según reporta El Universal

Días antes de una marcha nacional para celebrar el Día Internacional de la Mujer, AMLO se autodenominó “humanista”

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que el padre de “El Marro”, jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, había sido detenido

El gobernador de San Luis Potosí, Juan M. Carreras, dijo que la construcción de un nuevo aeropuerto en el estado comenzará en noviembre de 2020. El aeropuerto representa una inversión de más de 1,200 millones de pesos. Carreras también anunció otros proyectos de mejoramiento vial