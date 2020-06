Microsoft: reguladores deben fiscalizar tiendas de aplicaciones

Dina Bass

El presidente de Microsoft Corp., Brad Smith, dijo que es hora de que los reguladores antimonopolio en Estados Unidos y Europa discutan las tácticas que utilizan las tiendas de aplicaciones para sacar provecho de aquellos que desean distribuir su software.

Algunas tiendas de aplicaciones crean una barrera mucho más alta para la competencia justa y el acceso que la creó Windows, de Microsoft, cuando fue declarada culpable de violaciones antimonopolio hace 20 años, dijo el jueves Smith en un evento patrocinado por Politico. No especificó a qué tiendas de aplicaciones se refería, pero Apple Inc. y Google, de Alphabet Inc., operan populares tiendas para sus dispositivos.

“Imponen requisitos que estipulan que solo hay una forma de acceder a nuestra plataforma y esa es pasar por la puerta que nosotros mismos creamos”, dijo Smith. “En algunos casos, fijan un precio muy alto por cuota; en algunos casos, 30% de sus ingresos tiene que ir a quien mantiene la cuota”.

La Comisión Europea anunció el martes que está investigando la forma en que Apple regula los pagos en su tienda de aplicaciones, preocupado de que los desarrolladores se vean injustamente obligados a entregar una parte de sus ingresos al fabricante del iPhone.