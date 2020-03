Las muertes mundiales por el coronavirus se elevaron a 3800

Bloomberg News

Las muertes mundiales por el coronavirus se elevaron a 3.800 conforme las infecciones se propagaron a aproximadamente la mitad de los países del planeta.

El Gobierno de Donald Trump está redactando medidas para mitigar las consecuencias económicas y ayudar a frenar la propagación de la enfermedad en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto. Otros países, entre ellos Alemania o Nueva Zelanda, también anunciaron planes económicos para contrarrestar el impacto del virus.

Italia introdujo medidas de gran alcance para contener la propagación de la enfermedad, mientras que las autoridades en Corea del Sur dijeron que el brote allí está mostrando señales de una desaceleración. Los mercados financieros sufrieron movimientos desenfrenados cuando la guerra de precios del crudo se sumó al temor por el coronavirus.

Crucero atracará en Singapur (1:54 pm HK)

El crucero Costa Fortuna, que zarpó por última vez desde Singapur el 3 de marzo y se le negó la entrada en Phuket en Tailandia y Penang en Malasia, realizará su parada prevista en Singapur el 10 de marzo. Tailandia rechazó la embarcación Costa Cruise el viernes porque tenía pasajeros de Italia. Malasia rechazó el mismo barco el sábado.

Asesores de Trump redactan medidas económicas (11:56 am HK)

La Administración Trump está redactando medidas para mitigar las consecuencias económicas del coronavirus y ayudar a frenar su propagación en Estados Unidos, incluida una ampliación temporal de baja por enfermedad remunerada y una posible ayuda para las empresas que se enfrentan a trastornos por el brote, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El paquete económico aún se está debatiendo y no se ha presentado al presidente Donald Trump. Algunos de sus componentes podrían cambiar, mientras que otros, como un plan de permiso por enfermedad, podrían necesitar medidas del Congreso.

No está claro en qué momento se introducirían las medidas económicas pero es probable que se vayan adoptando gradualmente, comenzando por una ayuda para los estadounidenses infectados y posteriormente ampliándose a empresas y trabajadores afectados por la pérdida de negocios.

Crece la presión sobre Trump para que tome medidas más decisivas en respuesta al brote de virus, a medida que el número de casos en Estados Unidos y en todo el mundo sigue creciendo.

Alemania aumenta inversiones para impulsar la economía (11:29 am HK)

El Gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, ha dado sus primeros pasos para ayudar a las empresas y trabajadores afectados por el brote de coronavirus e invertirá otros 12.400 millones de euros (US$14.100 millones) entre 2021 y 2024.

Después de más de siete horas de conversaciones el domingo por la noche, la coalición de Merkel relajó las normas para la compensación laboral a corto plazo, lo que facilita que grandes empresas muy afectadas por el virus, como Deutsche Lufthansa AG, soliciten ayuda para compensar los salarios.

La muerte del primer ciudadano alemán por el coronavirus, un hombre de 60 años que estuvo de vacaciones en Egipto, aumentó la presión. Si bien no llegó al paquete de estímulo completo que muchos economistas e inversores habían pedido, el Gobierno de Alemania intentó mantener un delicado equilibrio entre tranquilizar a las empresas y evitar el pánico público.

Ventas de automóviles de China 2020 caen 8% (11:20 am HK)

Las ventas de automóviles de China caerán un 8% este año, dijo el responsable de un grupo chino de la industria automotriz, reduciendo su pronóstico por segunda vez a medida que el coronavirus mantiene a los compradores alejados. La predicción es preliminar y la Asociación China de Automóviles de Pasajeros confirmará su nuevo pronóstico el lunes, manifestó Cui Dongshu, secretario general del grupo, en una entrevista. La asociación pronosticó el mes pasado una disminución del 5% tras anticipar inicialmente un crecimiento del 1% a finales del año pasado.

Shanghai Disney reanuda parte de sus operaciones (11:07 am HK)

Shanghai Disney Resort reanudará parte de sus operaciones el lunes, con un número limitado de tiendas, restaurantes y centros recreativos disponibles en Disneytown, Wishing Star Park y Shanghai Disneyland Hotel, según un comunicado oficial. Shanghai Disneyland permanece cerrada mientras la compañía continúa haciendo un seguimiento de las condiciones de salud y seguridad.

Se cancela torneo de tenis BNP Paribas (10:34 am HK)

El torneo de tenis BNP Paribas Open en Indian Wells, California, ha sido cancelado por el temor al coronavirus, dijo el torneo en un comunicado. Aunque no es un evento importante en el deporte, Indian Wells es un torneo emblemático en el que participaban estrellas como Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Brote de Corea del Sur podría estar disminuyendo: autoridades (10:23 am HK)

El brote de coronavirus en Corea del Sur está mostrando señales desaceleración a medida que cae la tasa de nuevas infecciones diarias y las autoridades de salud casi han terminado de someter a prueba a los miembros de una secta religiosa en el centro de la epidemia, dijo el ministro de Salud del país.

El ministro de Salud, Park Neung-hoo, dijo el domingo por la noche, que la propagación del virus, en el pasado la mayor a nivel mundial fuera de China, parecía estar “un poco estancada”.

Corea del Sur estaba registrando una media de más de 500 nuevas infecciones de virus al día la semana pasada, pero el recuento diario ha caído por debajo de esa cifra en los últimos tres días, dijo el primer ministro Chung Sye-kyun. La tendencia continuaba el lunes, ya que el país informó 248 casos nuevos de un total de 7.382 hasta el momento, y ahora se sitúa por detrás de Italia en el tamaño de su brote.

Corea del Sur ha soportado el impacto del virus relativamente bien a pesar de la magnitud de la propagación. El país ha estado sometiendo a personas a pruebas al ritmo más rápido del mundo, lo que parece haber permitido la detección temprana de casos y ha mantenido la tasa de mortalidad más baja que la media. Las infecciones también se han contenido en gran medida en la ciudad de Daegu y sus alrededores, aunque el Gobierno no ha impuesto restricciones a los movimientos de ciudadanos como en China e Italia.

Universidad de Columbia suspende clases (9:33 am HK)

Columbia University y Scarsdale, Nueva York, una de las ciudades más ricas de Estados Unidos, suspendieron las clases en medio de preocupaciones por coronavirus.

Columbia dijo que suspenderá las clases el lunes y el marte y las llevará a cabo a distancia durante el resto de la semana, después de que una persona afiliada a la escuela estuvo expuesta a la enfermedad. La persona no ha sido diagnosticada con el virus Covid-19 hasta ahora, dijo el presidente de la universidad, Lee C. Bollinger, en un correo electrónico a los estudiantes.

“Por favor, comprendan que la decisión de suspender las clases no significa que la Universidad está cerrando”, dijo Bollinger. “Esta medida tiene la intención de evitar que el virus se propague”, agregó. La escuela ya tenía previsto cerrar la semana siguiente por vacaciones de primavera, que cubriría el período típico de cuarentena de 14 días para el virus.

Por su parte, Scarsdale ha cerrado sus escuelas después de que un miembro de la facultad diese positivo por coronavirus. Todas las escuelas de Scarsdale cerrarán hasta el 18 de marzo para limpieza, control del progreso y distanciamiento social, dijo el distrito en un comunicado.

Scarsdale, una población de Westchester que se encuentra a 55 minutos en tren de la terminal Grand Central de Manhattan, ocupa el segundo lugar en la lista de los lugares más ricos de Bloomberg 2020.

Ted Cruz inicia cuarentena de 14 días (7:45 am HK)

Dos congresistas republicanos se someterán a cuarentena en sus casas después de estar en contacto con una persona que posteriormente dio positivo al coronavirus en una reciente conferencia política.

El senador republicano de Texas, Ted Cruz , dijo que se someterá a cuarentena durante 14 días después de enterarse de que tuvo un breve contacto con alguien en la Conferencia de Acción Política Conservadora que dio positivo por Covid-19. Cruz dijo que tuvo una breve conversación y un apretón de manos en la reunión celebrada en Maryland a finales de febrero.

“No estoy experimentando ningún síntoma y me siento bien y con salud”, dijo Cruz en un comunicado. “Dado que la interacción fue hace 10 días, que el período de incubación medio es de 5-6 días, que la interacción fue de menos de un minuto y que no tengo síntomas actuales, las autoridades médicas me han informado que las probabilidades de transmisión desde el otro individuo para mí fueron extremadamente bajas”.

El representante republicano Paul Gosar, un dentista de profesión de Arizona que había mantenido contacto con la persona en el CPAC, dijo en un comunicado que cerrará su oficina en Washington durante una semana. Gosar y tres altos cargos se someterán a cuarentena esta semana, y Gosar se quedará en su casa en Arizona.