Nóminas en EE.UU. aumentan en 130.000 y tasa de desempleo sorprende a la baja

Las contrataciones en Estados Unidos superaron las previsiones en enero y la tasa de desempleo sorprendió a la baja, lo que sugiere que el mercado laboral continuó estabilizándose a principios de año.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 el mes pasado y la tasa de desocupación descendió al 4,3%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el miércoles.

Con la publicación de cada informe de empleo de enero, la Oficina de Estadísticas Laborales ajusta las nóminas a una serie más precisa pero menos oportuna denominada Censo Trimestral de Empleo y Salarios. Estos datos se basan en registros estatales del impuesto al seguro de desempleo y cubren la mayoría de los empleos en Estados Unidos.

Ese ajuste mostró que el crecimiento del empleo fue casi 900.000 menor en los 12 meses hasta marzo de 2025 de lo informado inicialmente. La cifra estuvo en línea, en términos generales, con lo que sugería la estimación preliminar de la entidad.

El informe estaba programado originalmente para el 6 de febrero, pero fue retrasado debido al cierre parcial del gobierno.

