Las solicitudes de seguro por desempleo en EE.UU. cayeron al nivel más bajo desde noviembre

Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos cayeron inesperadamente la semana pasada al nivel más bajo desde noviembre, tras semanas de volatilidad en los datos durante la temporada navideña.

Las solicitudes iniciales disminuyeron en 9.000, hasta 198.000, en la semana finalizada el 10 de enero, según datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves. La cifra se ubicó por debajo de todas las estimaciones en una encuesta de economistas de Bloomberg.

Las solicitudes solo han caído por debajo de 200.000 en contadas ocasiones en los últimos años. El promedio móvil de cuatro semanas de nuevas solicitudes, una métrica que ayuda a suavizar la volatilidad, descendió a 205.000 la semana pasada, el nivel más bajo en dos años.

Las cifras difundidas el jueves sugieren que los despidos no están aumentando de forma significativa al inicio del año, aunque los datos probablemente siguen afectados por fluctuaciones relacionadas con las festividades. Si bien varios grandes empleadores anunciaron recientemente planes de despidos, entre ellos PepsiCo Inc. y Meta Platforms Inc., los datos duros indican que eso aún no se ha traducido en recortes generalizados.

Según una encuesta de la Universidad de Michigan, los consumidores se mantuvieron pesimistas sobre el mercado laboral en las últimas semanas, ya que casi dos tercios esperan que el desempleo aumente en el año próximo.

Las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben beneficios, bajaron a 1,88 millones en la semana previa.