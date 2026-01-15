El dueño de Miami Dolphins recibió ofertas cercanas a US$15.000 millones la franquicia de la Liga Nacional de Fútbol Americano

El propietario de los Miami Dolphins, Stephen Ross, dijo que ha recibido ofertas por la franquicia de la Liga Nacional de Fútbol Americano que se acercan a los US$15.000 millones, lo que da una idea del aumento que han experimentado las valoraciones desde que adquirió el equipo por unos US$1.000 millones en 2009.

“No creo que haya un activo mejor”, declaró Ross en una entrevista el miércoles con Bloomberg News en Palm Beach, Florida. “Son cifras bastante elevadas”, añadió, y afirmó que no tiene planes de vender, al tiempo que se preguntaba dónde invertiría los ingresos si lo hiciera.

“¿Dónde pondría entonces el dinero? ¿Qué haría con él?”.

En 2024, Ross vendió pequeñas participaciones minoritarias que sumaban un 13% de los Dolphins, que también incluían el Hard Rock Stadium y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, por un valor aproximado de US$8.000 millones. Afirmó que tiene previsto seguir siendo propietario del equipo y que este permanecerá en su familia, con su yerno, Daniel Sillman, listo para tomar el relevo.

El empresario de 85 años, fundador de la inmobiliaria Related Cos. y con un patrimonio de US$15.100 millones según el índice Bloomberg Billionaires Index, adoptó esa estrategia porque necesitaba dinero para invertir en otros proyectos en Florida. En el evento, Ross expuso su visión de posicionar la región como un centro financiero y tecnológico, ayudado por el entorno favorable a los negocios y la política fiscal del estado.

“Los inversores de capital riesgo quieren salir de California debido a las restricciones que existen allí, los impuestos, el coste de hacer negocios y el coste de la vida, lo que realmente ha abierto oportunidades para otros estados”, afirmó Ross. Por su parte, el condado de Palm Beach es probablemente “uno de los mejores lugares de Estados Unidos en la actualidad, si no el mejor, para hacer negocios”.

Ross espera que las valoraciones de los equipos de la NFL sigan aumentando porque los derechos mediáticos de la liga seguirán subiendo. Esto es especialmente cierto con la mayor competencia para retransmitir los partidos debido a la aparición de entidades de streaming como Netflix.

Los Dolphins no han ganado un Super Bowl desde 1974. El equipo terminó la temporada regular de este año con siete victorias y diez derrotas.