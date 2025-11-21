Empleadores en Estados Unidos agregaron 119.000 trabajos en septiembre

El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en septiembre y la tasa de desempleo subió ligeramente, lo que sugiere que el mercado laboral mostró signos de estabilización antes del cierre del gobierno.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 119.000 tras el descenso del mes anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves. La tasa de desempleo subió a 4,4%, la más alta en casi cuatro años y que refleja un aumento en el tamaño de la población activa. Los ingresos por hora aumentaron un 0,2% con respecto al mes anterior.

El informe de empleo de septiembre, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el 3 de octubre, fue el primer dato crucial que faltó durante el cierre del gobierno. Sin embargo, dado que la Oficina de Estadísticas Laborales ya había completado la recopilación de datos cuando comenzó el cierre el 1 de octubre, el informe figura entre los primeros en ser publicados tras la reapertura.

El avance de septiembre se concentró en los sectores de la salud y el ocio y la hostelería. La industria manufacturera, el transporte y el almacenamiento, y los servicios empresariales registraron descensos. Las nóminas privadas aumentaron en septiembre en su mayor medida en cinco meses.

La lectura con fecha, que incluye la caída de 4.000 puestos de trabajo en agosto, sugiere un mercado laboral estadounidense desigual de cara al último trimestre del año. Los informes anteriores habían mostrado una contratación anémica en un entorno de baja contratación y bajo nivel de despidos. Desde entonces, esto ha dado paso a una avalancha de anuncios de despidos, lo que ha exacerbado la preocupación de los estadounidenses por la seguridad de sus puestos de trabajo.

Este será el último informe sobre el empleo que verá la Reserva Federal antes de su reunión del 9 y 10 de diciembre, y los funcionarios están divididos sobre si la desaceleración del mercado laboral justifica otro recorte de las tasas de interés en ese momento. El presidente de la institución, Jerome Powell, dijo el mes pasado que otra reducción en diciembre “no es una conclusión inevitable, ni mucho menos”, y “muchos” responsables de la política monetaria se mostraron en octubre contrarios a volver a bajar las tasas, según las actas de dicha reunión.

Los rendimientos del Tesoro bajaban y los futuros del S&P 500 subían en las primeras operaciones tras el informe.

Otros datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes de prestaciones por desempleo en EE.UU. cayeron a su nivel más bajo en tres semanas en el periodo que finalizó el 15 de noviembre, según el Departamento de Trabajo. Las solicitudes continuadas, un indicador de quienes reciben prestaciones, subieron hasta su nivel más alto desde finales de 2021.

Informe cancelado

La Oficina de Estadísticas Laborales anunció el miércoles que el informe sobre el empleo de octubre, que debía publicarse el 7 de noviembre, no se publicará. En su lugar, esas cifras de nóminas se incorporarán al informe de noviembre. Este se publicará el 16 de diciembre, después de la próxima reunión de la Reserva Federal. Sin embargo, no se incluirán estadísticas clave como la tasa de desempleo.

La encuesta de hogares que proporciona esos datos no se pudo realizar debido al cierre de gobierno, que ha batido récords de duración, y la Oficina de Estadísticas Laborales ha declarado que no puede recopilar los datos de forma retroactiva.

Dada la fuerte desaceleración de la inmigración observada este año, la encuesta de hogares puede ofrecer una imagen más clara de la dinámica del mercado laboral estadounidense. La tasa de participación —la proporción de la población que trabaja o busca trabajo— aumentó en septiembre hasta alcanzar su máximo en cuatro meses, gracias a las mujeres. La tasa de los trabajadores de entre 25 y 54 años, también conocidos como trabajadores en edad prime, se mantuvo en su máximo anual.

Mientras tanto, el número de personas que trabajan a tiempo parcial por motivos económicos disminuyó en su mayor medida en un año, mientras que la proporción de desempleados de larga duración se redujo. El número de personas que han perdido su empleo de forma permanente aumentó hasta alcanzar su máximo desde finales de 2021.

Al mismo tiempo, el informe mostró que el aumento mensual de los ingresos promedio por hora fue el más bajo desde junio. Los economistas prestan mucha atención a este indicador como motor del gasto de los hogares, que se ha bifurcado aún más, ya que los estadounidenses más ricos impulsan casi la mitad del gasto total.

De cara al futuro, aunque se publicarán las cifras de nóminas de octubre, estas tampoco ofrecerán necesariamente una imagen clara. Los economistas esperan un fuerte descenso del empleo público, ya que los trabajadores federales que aceptaron las ofertas de dimisión aplazada de la administración dejarán de figurar oficialmente en las nóminas.

