Las solicitudes de beneficios por desempleo en EE.UU. aumentaron más de lo previsto

Las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto la semana pasada, cuando la severidad del clima invernal limitó la actividad comercial.

Las solicitudes iniciales aumentaron en 22.000, alcanzando las 231.000, en la última semana de enero, según datos Departamento del Trabajo publicados el jueves. Las solicitudes superaron todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas.

Las solicitudes continuas, un referente del número de personas que reciben beneficios, aumentó a 1,84 millones en la semana anterior.

Las interrupciones en la actividad empresarial provocadas por las severas condiciones meteorológicas invernales pueden haber llevado a más estadounidenses a solicitar prestaciones por desempleo. Las cifras iniciales de solicitudes han revelado en general que las empresas se muestran muy reacias a reducir su plantilla en un contexto de sólido crecimiento económico.

No obstante, recientemente se han producido algunos anuncios de recortes de empleo, entre ellos los de United Parcel Service Inc., Amazon.com Inc. y Dow Inc.

Según Challenger, Gray & Christmas Inc., estas reducciones contribuyeron a que el número de recortes de empleo anunciados en EE.UU. en enero se duplicara con creces con respecto al año anterior. Las intenciones de contratación también se moderaron, según los datos de la empresa de recolocación el jueves.

El promedio móvil de cuatro semanas de las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo, que ayuda a suavizar la volatilidad de los datos típica durante los fenómenos meteorológicos, ascendió a 212.250 la semana pasada.

Al mismo tiempo, los empleadores también están contratando menos trabajadores. Las empresas crearon menos empleos de lo esperado en enero, según datos de ADP Research publicados el miércoles. Las cifras de Revelio Labs publicadas el jueves mostraron que la economía perdió unos 13.000 puestos de trabajo el mes pasado.

El cierre parcial del Gobierno retrasó los datos de nóminas y desempleo de enero hasta el 11 de febrero, que estaban previstos inicialmente para el viernes. Las cifras de vacantes de diciembre se publicarán más tarde el jueves.

Antes de ajustar los factores estacionales, las solicitudes iniciales también aumentaron la semana pasada. Pensilvania, Nueva York y Misuri fueron algunos de los estados que registraron los mayores aumentos semanales.