Trump y Petro bajan la tensión tras reunión clave en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió el martes con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, las medidas contra el narcotráfico y calificó de productiva la reunión con su antiguo adversario.

Trump afirmó que “se llevó muy bien” con el “fantástico” Petro durante su visita de dos horas a la Casa Blanca. El mes pasado, Trump llamó al líder colombiano un “hombre enfermo” y lo acusó de estar involucrado en el tráfico de cocaína e incluso amenazó con lanzar ataques militares.

Petro habló de un clima “optimista” tras reunirse con Trump y pidió cooperación real contra el narcotráfico

En una publicación en X, Petro compartió una dedicatoria de Trump en una copia de su libro El arte de la negociación, que decía: “Eres genial”.

Muchos colombianos consideraban que la reunión entrañaba altos riesgos, ya que un nuevo enfrentamiento podría desencadenar aranceles perjudiciales o algo peor. Una reunión en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski en febrero de 2025 provocó un deterioro de las relaciones, al igual que un encuentro con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

“El objetivo principal de Petro en la reunión de hoy era evitar un momento Zelenski, y aparentemente lo ha conseguido”, afirmó James Bosworth, autor del boletín Latin America Risk Report. “Probablemente ayudó el hecho de que no hubiera cámaras de televisión en la sala ni una rueda de prensa conjunta formal después, lo que significa que ninguno de los dos líderes sintió la necesidad de generar controversia solo por la audiencia y la atención”.

Petro quiere que Trump retire a Colombia de la lista de países narcotraficantes y que levante las sanciones impuestas a él y a su familia. Trump dijo que está “trabajando” en el tema de las sanciones.

Trump ha pedido en repetidas ocasiones a Petro que frene la producción de cocaína, que se ha disparado hasta alcanzar un récord durante su presidencia.

Petro ha sido uno de los antagonistas más acérrimos de Trump en América durante el último año y ha atacado repetidamente al presidente estadounidense por sus políticas hacia Venezuela, Cuba y Gaza. También ha criticado su agenda climática como “antihumanitaria” y sus políticas migratorias como “de estilo nazi”.

Colombia y EE.UU. se han enfrentado por la extradición de capos de la droga, y el gobierno de Petro ha denegado algunas solicitudes, alegando las conversaciones de paz en curso. Sin embargo, el martes temprano, antes de la reunión presidencial, el gobierno extraditó a Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, líder de una organización criminal en la región pacífica del Valle del Cauca, acusado de conspirar para enviar cocaína a EE.UU.

EE.UU. compra alrededor del 30% de las exportaciones de Colombia y suministra el 23% de sus importaciones.

Las relaciones con Colombia empeoraron drásticamente después de que Trump volviera al poder en enero de 2025, cuando Petro se negó a aceptar vuelos de deportación estadounidenses y Trump amenazó con imponer aranceles punitivos, lo que provocó un cambio de rumbo por parte de Bogotá para evitar una crisis comercial.

En septiembre, EE.UU. canceló el visado de Petro después de que este apareciera en una protesta en las calles de Nueva York y pidiera a las tropas que desobedecieran las órdenes de Trump.

Los colombianos votarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en mayo, con una posible segunda vuelta en junio. Petro no puede presentarse y dejará el cargo en agosto, pero su aliado, el senador Iván Cepeda, lidera las encuestas.