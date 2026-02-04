Irán pide a EE.UU. trasladar conversaciones diplomáticas a Omán y limitar la agenda al programa nuclear

Irán ha pedido a EE.UU. trasladar a Omán las conversaciones diplomáticas que originalmente estaban previstas en Turquía y limitar la agenda al programa nuclear de la República Islámica, según personas familiarizadas con el asunto.

Jamenei desafía a Trump: "Si ataca a Irán, esta vez la guerra será regional"

Teherán está resistiendo la presión de EE.UU. para incluir su programa de misiles balísticos y el apoyo a milicias aliadas en Medio Oriente en las negociaciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al tratarse de temas privados. Agregaron que Irán también se opone a la participación de países regionales, aparte de Turquía, en las conversaciones.

Las posiciones contrapuestas sobre el alcance de las negociaciones podrían elevar las tensiones con Washington. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán si no acepta un acuerdo, que su administración ha señalado que debe incluir el fin del apoyo iraní a actores aliados en la región y límites a su desarrollo armamentístico, además de un marco para sus actividades nucleares.

El martes, un avión de EE.UU. derribó un dron iraní después de que este “se aproximara de forma agresiva” al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según informaron el ejército estadounidense y el gobierno. El incidente impulsó al alza los precios del petróleo. En las primeras operaciones del miércoles, el Brent subía 0,2%, hasta alrededor de US$67,50 por barril. Acumula un alza de 11% este año, en gran medida por la perspectiva de una guerra en una región rica en petróleo.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no hicieron comentarios inmediatos a Bloomberg sobre el traslado de las conversaciones a Omán. Trump reiteró el martes que EE.UU. e Irán mantienen contactos diplomáticos.

Se esperaba que el enviado de EE.UU. Steve Witkoff, Jared Kushner, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunieran en Turquía, dijeron las personas. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Pakistán y Omán también están involucrados en el esfuerzo diplomático para evitar una guerra.

Araghchi dijo la semana pasada que los misiles de Irán “nunca” estarán sujetos a negociaciones, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, le ha encargado explícitamente negociar “dentro del marco del acuerdo nuclear”.

Las conversaciones marcarían la primera reunión pública entre funcionarios iraníes y estadounidenses desde las protestas masivas en Irán el mes pasado, en las que miles de personas murieron durante una represión de las autoridades.

Ambas partes mantuvieron una serie de discusiones en Omán sobre el programa nuclear de Teherán el año pasado. Estas terminaron sin resultados cuando Israel comenzó ataques aéreos contra la República Islámica en junio.