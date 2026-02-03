EE.UU. se prepara para emitir una licencia general que permita extraer petróleo en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos se prepara para emitir una licencia general que permita a las empresas extraer petróleo en Venezuela, como parte del plan de la administración Trump para aliviar las sanciones y reconstruir la moribunda industria energética del país.

Venezuela anunció una amnistía general y el cierre del Helicoide

La nueva licencia podría ser emitida por el Departamento del Tesoro esta misma semana, según fuentes al tanto de la medida que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. El Departamento del Tesoro y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La medida es un paso clave para atraer a compañías con vínculos con EE.UU. a intervenir y reactivar así la producción en Venezuela, que posee una de las mayores reservas del mundo, tras la operación militar estadounidense en Caracas que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro.

La semana pasada, EE.UU. emitió otra licencia general que permite a las empresas comprar y vender petróleo venezolano. Esta licencia cubre una gama de operaciones downstream, como la carga de crudo en petroleros, así como la exportación, el transporte y la refinación de ese petróleo, cuando sean realizadas por “una entidad estadounidense establecida”.

Previamente, la administración otorgó autorizaciones individuales a las comercializadoras Trafigura Group y Vitol Group para reanudar las ventas de petróleo venezolano, después de que un bloqueo naval parcial de EE.UU. obstaculizara las exportaciones y llenara los tanques de almacenamiento del país.

A medida que se alivia ese cuello de botella, el crudo pesado y ácido de Venezuela está regresando al mercado global. La atención se está desplazando hacia los refinadores estadounidenses, en lugar de los compradores chinos, que durante años absorbieron la mayor parte del suministro con fuertes descuentos debido a las sanciones de EE.UU. Históricamente, EE.UU. fue el principal destino del petróleo venezolano.

Intento por estabilizar la economía

Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, la administración Trump respaldó a su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, y dijo que intentaría estabilizar la economía del país tomando el control de su deteriorada industria petrolera.

Un elemento central de esa estrategia requiere que las empresas con conexiones con EE.UU. que operan en Venezuela depositen los pagos en una cuenta controlada por EE.UU. en Catar. La administración Trump está liberando los fondos al Banco Central de Venezuela, que luego subasta los dólares a operadores privados locales.

Las empresas sin presencia en Venezuela siguen cautelosas de los riesgos políticos, incluida la durabilidad del actual gobierno, dijeron las personas.

Por otra parte, EE.UU. reabrió el espacio aéreo venezolano a los vuelos comerciales. Dentro de Venezuela, el gobierno de Rodríguez ha mejorado las condiciones fiscales para las petroleras y está liberando presos políticos.