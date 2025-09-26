Nuez pecán: el nuevo frente de la guerra arancelaria global

Las nueces pecanas se han convertido en el último foco de tensiones comerciales mundiales, luego de que China abriera una investigación sobre los envíos de esta oleaginosa procedentes de Estados Unidos y México.

El Ministerio de Comercio afirmó que pruebas preliminares indican que EE.UU. y México han aumentado las ventas de nueces pecanas a China a precios inferiores a los del mercado, lo que ha perjudicado a su industria nacional. La investigación se produce después de que las nueces pecanas estadounidenses ya se vieran afectadas por aranceles del 10% en marzo, como represalia de China a los gravámenes del presidente Donald Trump.

La investigación es la última señal de que Pekín está utilizando como arma la agricultura en su guerra comercial con Washington, lo que supone otra amenaza potencial para los agricultores estadounidenses.

Las nueces pecanas también estuvieron en el centro de atención en la guerra comercial durante la primera administración Trump, cuando China contraatacó a los frutos secos estadounidenses con aranceles del 47%, lo que dejó a los agricultores de Georgia y Arizona sin un mercado de exportación clave. Los representantes de la industria estadounidense habían estado trabajando para reconstruir el comercio con el país, ya que la popularidad de este fruto seco en el extranjero había respaldado anteriormente los precios estadounidenses.

El volumen de exportaciones de nueces pecanas con cáscara de EE.UU. en los primeros cuatro meses del año comercial que comenzó el pasado mes de octubre se redujo un 70% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.

