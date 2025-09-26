Trump castiga a farmacéuticas extranjeras con aranceles de hasta 100%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ronda de aranceles a productos farmacéuticos, camiones pesados y muebles, incluyendo un impuesto de 100% a los medicamentos patentados a menos que el productor esté construyendo una planta en el país.

“A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel de 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una compañía ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación en América”, publicó Trump en redes sociales el jueves, sin dar detalles sobre qué productores se verán afectados. “Por lo tanto, no habrá arancel sobre estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.

La publicación de Trump fue una de varias sobre nuevos aranceles sectoriales que comenzarán a aplicarse el próximo miércoles. Los camiones pesados importados estarán sujetos a un impuesto de 25%, los gabinetes de cocina y tocadores de baño a un cargo de 50%, y los muebles tapizados importados serán gravados con 30%.

En conjunto, estas medidas representan una rápida expansión del régimen arancelario de Trump, que comenzó a erigir poco después de asumir el cargo. Llega en un momento en que el presidente ha ejercido sus poderes ejecutivos como ninguno de sus predecesores modernos. Justo cuando hizo públicos los gravámenes, el exdirector del FBI James Comey —un antiguo enemigo político del mandatario— fue imputado por perjurio bajo fuerte presión del presidente.

Caída generalizada del sector

Las principales farmacéuticas europeas cayeron en las primeras operaciones bursátiles, encabezadas por un descenso de hasta 3,1% en Novo Nordisk A/S. GSK Plc retrocedió hasta 1,1% pero luego subía, mientras que AstraZeneca Plc bajó hasta 1,6% para luego cotizar sin grandes cambios. “Trump nunca va a terminar con los aranceles”, dijo Deborah Elms, jefa de política comercial en Hinrich Foundation, en Bloomberg Television.

Las publicaciones de Trump no ofrecieron más detalles. El plan farmacéutico, según lo descrito por el presidente, podría permitir amplias exenciones para compañías con presencia en EE.UU. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de información más precisa. El arancel a los fármacos de marca podría aumentar la tasa arancelaria promedio de EE.UU. hasta en 3,3 puntos porcentuales, según Bloomberg Economics, aunque el impacto podría verse compensado por la exención para empresas que construyan fábricas locales. Singapur y Suiza son los países más expuestos a la medida.

Grandes farmacéuticas, incluyendo Merck & Co., AstraZeneca y Johnson & Johnson, han anunciado miles de millones de dólares en inversiones planificadas en EE.UU. en los meses posteriores a la asunción de Trump, tras las repetidas amenazas del presidente de imponer gravámenes a los medicamentos importados.

“El comentario del presidente es directo, pero su impacto podría situarse entre nebuloso y mínimo”, señaló Jared Holz, especialista en salud de Mizuho Securities, en una nota. “Todos los grandes actores tienen alguna presencia de producción doméstica y casi todos han anunciado un aumento de inversiones directamente ligadas a la fabricación local”.

Aun así, algunos podrían quedar vulnerables. Las farmacéuticas multinacionales han dicho que dependen principalmente de plantas en EE.UU. para abastecer el mercado interno, pero no todas han iniciado las obras de las expansiones prometidas.

Efecto internacional

“Los países más expuestos a la medida son Singapur y Suiza. El Reino Unido también tiene exportaciones farmacéuticas importantes a EE.UU.; su acuerdo comercial con EE.UU. mencionaba que se considerarían tasas especiales en caso de un nuevo arancel de la Sección 232, pero no se acordó una tasa formal. Un enfoque similar parece aplicarse también a Japón", explicaron Nicole Gorton-Caratelli y Maeva Cousin.

Varios de los medicamentos más vendidos en EE.UU. todavía se producen en gran parte en el extranjero. El ingrediente principal en los éxitos de Novo Nordisk para la diabetes y la pérdida de peso, Ozempic y Wegovy, se fabrica en Dinamarca, mientras que un paso crítico en la producción de Mounjaro, de Eli Lilly & Co., ocurre en Irlanda.

La terapia de Johnson & Johnson para enfermedades autoinmunes Stelara y el medicamento contra el cáncer Darzalex se producen en Suiza y Dinamarca, respectivamente. Opdivo, la terapia inmunológica contra el cáncer de Bristol-Myers Squibb Co., depende en gran medida de la producción en Irlanda y Suiza. Cosentyx y Entresto, de Novartis AG, también se originan en instalaciones suizas.