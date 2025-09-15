Novedades en la Casa Rosada: “El Presidente, dice, se pone ahora sí al mando de la parte política”

El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y relató los movimientos clave del Gobierno: la jura de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, las reuniones políticas de alto nivel y el esperado mensaje presidencial por cadena nacional con la presentación del presupuesto 2026.

Según Alejandro Gomel, desde temprano, Javier Milei encabezó la llamada Mesa Política: “Empezó muy temprano la actividad, llegó temprano el Presidente y se ha reunido a la llamada Mesa Política, donde el Presidente, dice, se pone ahora sí al mando de él la parte política. El Gobierno siempre delegaba en Karina Milei, Karina Milei obviamente no la habíamos nombrado, es parte fundamental, central de esta Mesa Política”.

Cambios en el gabinete

Por otro lado, adelantó que se formalizará la jura de Lisandro Catalán: “Va a estar el Salón Blanco, no está previsto que haya discursos, pero ahí sí formalmente Lisandro Catalán va a pasar a ser el décimo ministro de este gabinete, el que se amplió primero, te acordás, con Sturzenegger, y ahora con Catalán en la función de ministro”.

Gomel planteó que el Gobierno había prometido autocrítica, pero en los hechos no hubo modificaciones: “Todos van a quedar en su lugar, todos quedan en su lugar, aquí no ha pasado nada, por lo menos parece ser la consigna del gobierno en cuanto a nombres”.

Asimismo, recordó que el discurso presidencial tras la derrota decía “vamos a hacer autocrítica en lo político”, pero: “Duró poco, porque durante la semana lo único que hizo el Gobierno fue refrendar que todos los funcionarios van a seguir en su lugar, no ha cambiado nada, todos siguen en su lugar”.

Las novedades en la agenda política

El periodista señaló que el Ejecutivo comenzó a tantear a las provincias: “La única novedad es que empezaron los tanteos con los gobernadores, lo que pasa es que los gobernadores afines son poquitos, los aliados son pocos y el resto dijo de aquí a octubre no va a haber novedades, no va a haber reunión”.

En este sentido, comentó que lo más fuerte de la jornada será la presentación del presupuesto: “Está previsto que el Presidente grave el discurso del presupuesto, nueve de la noche va a haber cadena nacional, por eso es un lunes muy intenso”.