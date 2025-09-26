¿Son realmente blandos con el crimen los demócratas estadounidenses?

La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis, representa un caso inusual y fugaz de razonamiento basado en evidencia en su enfoque, por lo demás libre de hechos, para combatir el crimen. De 2018 a 2023, Memphis promedió 26,6 asesinatos por cada 100.000 residentes, la tasa más alta de cualquier área metropolitana de Estados Unidos.

Pero los mismos datos también subrayan lo profundamente equivocado que está el enfoque de Trump para combatir el crimen en las ciudades demócratas. En términos de tasa de homicidios, las áreas metropolitanas son a menudo menos peligrosas que las áreas no urbanas que albergan a gran parte de la base de Trump, y las tropas federales son un pobre sustituto de soluciones efectivas a largo plazo.

Trump ha atacado durante años las altas tasas de criminalidad en las ciudades gobernadas por demócratas. Habiendo ya atacado múltiples ciudades en su segundo mandato —enviando tropas a Los Ángeles y Washington, DC—, no muestra signos de desaceleración. Ha reflexionado sobre el envío de tropas a Chicago, St. Louis y Baltimore, y prometió "arreglar" Nueva Orleans.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Claroscuros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Pero la descripción que hace Trump de estas ciudades como focos de crimen no se refleja en los datos. Entre las 387 áreas metropolitanas del país, la tasa de homicidios per cápita de Chicago ocupa el puesto 39, mientras que Washington es el 142 y Los Ángeles el 187. Lejos de ser campos de exterminio, estos son simplemente puntos azules (bastiones del Partido Demócrata) en el mapa electoral.

Los motivos de Trump se vuelven más claros al examinar qué ciudades encabezan realmente las clasificaciones de asesinatos. De las 50 áreas metropolitanas más peligrosas del país, 40 —incluidas las 17 principales— se encuentran en estados que Trump ganó en 2024. Y al controlar la tasa de homicidios de referencia de un estado, las áreas metropolitanas en estados ganados por Trump promedian casi tres asesinatos más por cada 100.000 residentes cada año que las de los estados que apoyaron a su oponente, Kamala Harris.

La narrativa de que los alcaldes demócratas son "blandos con el crimen" se desmorona bajo escrutinio. Si bien 43 de las 50 ciudades más grandes de EE. UU. tienen alcaldes demócratas, solo 24 de las 50 más mortales los tienen. El resto ha elegido líderes republicanos, independientes o no partidistas. Cuando probamos si la afiliación partidaria del alcalde predice las tasas de homicidios entre las 50 ciudades más grandes o más mortales, no encontramos una relación estadística significativa. Este resultado no es sorprendente: investigaciones recientes exhaustivas han demostrado que la política del alcalde no tiene un efecto agregado en la política policial, las tasas de arresto o el crimen.

Cómo las comidas escolares podrían mejorar la agricultura local y la salud pública

Sí, si la lucha federal contra el crimen siguiera los datos en lugar de la política, las tropas de la Guardia Nacional aún se desplegarían en Memphis. Pero también se dirigirían a las áreas metropolitanas lideradas por republicanos de Shreveport, Luisiana (20,5 asesinatos por cada 100.000); Baton Rouge, Luisiana (18,7 asesinatos); Mobile, Alabama (17,6 asesinatos); y Rocky Mount, Carolina del Norte (15,6 asesinatos). Todas se encuentran entre las 14 áreas metropolitanas más peligrosas del país.

Nuestro análisis de los datos de los Centros para el Control de Enfermedades también refuta el mito de que el crimen es un problema predominantemente urbano. Dentro de estados como Carolina del Sur, Misisipi y Luisiana, los condados rurales registran consistentemente tasas de homicidios más altas que sus contrapartes metropolitanas. La tasa anual de homicidios en condados rurales de Carolina del Sur de 17,5 por cada 100.000 residentes es más del doble que la del área metropolitana de Washington, DC. En siete estados —incluidos Arizona, Arkansas, Carolina del Norte y Florida— las áreas rurales superan a las áreas urbanas en asesinatos per cápita incluso en nuestros análisis más conservadores.

Nuestras mejores estimaciones sugieren que alrededor de 16 estados siguen este patrón. Si Trump se tomara en serio la lucha contra el crimen, podría considerar desplegar tropas en los condados rurales controlados por los republicanos en la docena de estados donde los asesinatos per cápita superan las tasas en Los Ángeles o Washington.

Cómo Trump podría asegurar su legado como pacificador

Nuestra conclusión central es clara: las áreas metropolitanas controladas por los demócratas no son excepcionalmente peligrosas en comparación con la América rural republicana, aunque cualquier análisis de este tipo debe reconocer matices importantes. Muchas áreas metropolitanas abarcan ciudades o suburbios menores que eligen a sus propios líderes. Junto con los alcaldes, las políticas de lucha contra el crimen seguidas por otros funcionarios, como los fiscales de distrito, pueden moldear significativamente los resultados. Y el crimen puede concentrarse de manera desigual dentro de las áreas urbanas.

Y, sin embargo, ninguna de estas consideraciones locales justifica la narrativa radical de Trump de un crimen excepcional en las ciudades azules. Debería enviar a las tropas de vuelta a sus familias y trabajos diarios y dejar la lucha contra el crimen en manos del liderazgo local. Ciudades como Baltimore, que ocupó el puesto 22 en nuestro análisis de la tasa de homicidios, han logrado reducciones históricas en el crimen —con un apoyo significativo de fondos federales— mediante la implementación de programas de disuasión focalizada y la expansión de equipos de intervención de violencia basados en la comunidad.

Memphis se enfrenta a su ocupación militar a pesar de que acaba de anunciar que su tasa de homicidios se encontraba en el nivel más bajo en seis años. Imagínese cuánto podrían hacer los programas de seguridad comunitaria de Los Ángeles con los más de $100 millones gastados hasta ahora en despliegues de la Guardia Nacional. Los enfoques de estas ciudades para el crimen basados en evidencia requieren recursos federales, no rifles federales.

Independientemente del registro de partido de los alcaldes o residentes, las áreas metropolitanas plagadas de crimen del Memphis azul y el Mobile rojo merecen ayuda. También lo merecen South Side de Chicago, los barrios con dificultades de Los Ángeles y el sureste de DC. Y también lo merecen los cientos de condados rurales donde la violencia devasta a las comunidades más allá del alcance de las cámaras.

Pero los soldados en las esquinas no ayudarán. Las soluciones reales equilibran la rendición de cuentas y la disuasión con una inversión paciente en programas comunitarios, oportunidades económicas y educación, en lugar de recurrir a tácticas que se ven bien en la televisión.

(*) Ian Ayres es profesor en la Facultad de Derecho de Yale. Jacob Slaughter es investigador asociado en la Facultad de Derecho de Yale. (Project Syndicate)