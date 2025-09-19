Nutrisa se estrena en la Bolsa mexicana con caída de 11% tras escisión de Herdez

La empresa de alimentos Grupo Nutrisa SA de CV listó sus acciones en la mayor bolsa de valores mexicana tras una escisión de su matriz Grupo Herdez SAB.

Las acciones de la compañía se colocaron en 6,15 pesos (US$0,33) y comenzaron a cotizar bajo la clave NUTRISA con 322 millones de títulos en circulación, según un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores. El papel cerró la jornada con una caída de 11% a 5,47 pesos.

Tras la escisión, Nutrisa se enfocará en bebidas, helados y bocadillos, entre otras categorías, mientras que Grupo Herdez concentrará su negocio en abarrotes y alimentos congelados, señaló la compañía en un comunicado.

La colocación se produce en medio de una incipiente actividad en los mercados locales que podría señalar el fin de una prolongada sequía para las empresas mexicanas que recurren al mercado doméstico. En los últimos años, más compañías locales se han deslistado que salido a bolsa.

El minorista de descuentos BBB Foods Inc. evitó su país de origen el año pasado, optando por una oferta pública inicial en EE.UU. en busca de mayores valoraciones en un mercado más líquido. Sin embargo, recientemente un fideicomiso de inversión inmobiliaria salió a bolsa y una firma de gas natural presentó documentos para listar.

Grupo Nutrisa cuenta con 663 puntos de venta en el país, operando marcas mexicanas como las cafeterías Cielito Querido Café, los bocadillos Chilim Balam y los yogures Nutrisa. Además, ha iniciado servicios de franquicia para su marca de yogurt helado Moyo en Costa Rica, Nicaragua y España.

