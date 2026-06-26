Ormuz: Omán admite que no volverá al escenario previo a la guerra y analiza cobrar tarifas a los buques

Omán comunicó a funcionarios europeos que no hay forma de volver a la situación previa a la guerra en el estrecho de Ormuz y que los buques que transiten por esa vía marítima podrían tener que pagar algunas tarifas, según personas familiarizadas con el asunto.

Si bien funcionarios omaníes afirmaron que el país siempre respetará el derecho marítimo internacional, también señalaron que podrían cobrarse tarifas por servicios relacionados con la descontaminación del estrecho o con la asistencia a los buques para navegar por esa ruta, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones privadas. No está claro si Omán planteó que todas esas tarifas serían obligatorias.

El tráfico marítimo continúa en Ormuz pese al ataque contra un portacontenedores

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Según las fuentes, Omán está analizando sistemas utilizados en otros pasos marítimos estratégicos del mundo, incluido el estrecho de Malaca, en Asia, donde no existen cargos obligatorios para la navegación.

Estados Unidos, Europa y los vecinos árabes del Golfo observan con creciente preocupación la posibilidad de que Omán establezca junto con Irán un sistema de peajes o tarifas para el estrecho de Ormuz.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá el lunes en París con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, mientras las principales potencias intensifican los esfuerzos para garantizar que continúe el libre tránsito por el estrecho.

Ambos líderes “abordarán la seguridad de las rutas marítimas, que depende del paso libre e incondicional por el estrecho de Ormuz”, informó la oficina de Macron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán y su embajada en Francia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas el viernes, primer día del fin de semana en ese país.

Omán e Irán comparten las costas del estrecho, una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

Irán cerró el paso mediante ataques y amenazas a embarcaciones desde finales de febrero, cuando EE.UU. e Israel comenzaron a bombardear la República Islámica. Gobiernos occidentales también sostienen que probablemente sembró minas en parte de la zona.

Ahora que EE.UU. e Irán mantienen conversaciones de paz, Teherán insiste en administrar conjuntamente con Omán el tráfico marítimo por el estrecho.

Los efectos de las posibles tarifas

La imposición de tarifas a los buques podría costar decenas de miles de millones de dólares al año a los operadores de materias primas y a las compañías navieras. Gobiernos como los de EE.UU., Reino Unido, Francia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han advertido que esa medida violaría el derecho marítimo internacional.

Omán es aliado de EE.UU., pero mantiene estrechas relaciones con Irán. Con frecuencia es denominado la “Suiza de Medio Oriente” por su neutralidad en los conflictos geopolíticos y ejercía como mediador entre Washington y Teherán antes del estallido de la guerra.

Mascate ha enviado mensajes contradictorios sobre el futuro del estrecho. El martes publicó un comunicado conjunto con Irán en el que ambas partes anunciaban que discutirían la administración de la vía marítima y los costos asociados. Dos días después, firmó una declaración conjunta con Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que “rechazó cualquier peaje, tarifa o intento de ejercer control sobre el estrecho”.

“Durante la reunión dijeron y firmaron una declaración que establece que no habrá tarifas ni peajes, así que creo que es una buena noticia”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita a Baréin.

Funcionarios omaníes también dijeron a sus interlocutores europeos que se encuentran bajo presión de Irán. La República Islámica lanzó misiles y drones por todo Medio Oriente durante el conflicto, incluido territorio omaní, y sigue siendo la principal potencia militar del Golfo Pérsico, pese a los daños sufridos por sus fuerzas armadas tras los ataques aéreos de EE.UU. e Israel.

“Omán está atrapado entre la espada y la pared intentando mantener un equilibrio entre Irán y EE.UU.”, afirmó Bader Al-Saif, profesor de la Universidad de Kuwait e investigador asociado de Chatham House. “Esa estrategia le ha funcionado más o menos en el pasado. Pero con ambos países en guerra y tratando constantemente de superarse mutuamente, ese comportamiento terminará pasándole factura a Omán”.

Irán ya ha indicado que los buques que crucen el estrecho deberán solicitar seguros a las autoridades iraníes y dio a entender que esas pólizas solo serán gratuitas durante aproximadamente los próximos 60 días.

El tema se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Irán y EE.UU. mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz permanente tras casi cuatro meses de guerra. El jueves, Rubio afirmó que Irán deberá mantener el estrecho libre de peajes y garantizar que los buques no paguen tarifas si quiere lograr un acuerdo definitivo con Washington.

De lo contrario, advirtió, nada impediría que otros gobiernos hicieran lo mismo en diferentes pasos marítimos estratégicos “y entonces tendríamos caos”.

El flujo de petróleo a través de Ormuz ha aumentado desde que el presidente estadounidense Donald Trump firmó la semana pasada un acuerdo de paz provisional con Irán, lo que provocó una fuerte caída de los precios del crudo.

No obstante, el tráfico sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra y las embarcaciones continúan enfrentando riesgos. El jueves, el buque portacontenedores Ever Lovely fue alcanzado en el estrecho.

La mayoría de los gobiernos sostiene que los buques deben poder navegar por Ormuz sin pagar tarifas. Ese principio suele aplicarse también a otros pasos marítimos naturales compartidos por más de un país. El estrecho de Malaca, por ejemplo, es administrado de manera conjunta por Indonesia, Malasia y Singapur, cuyos gobiernos cobran únicamente por los servicios de navegación y seguridad que efectivamente prestan a las embarcaciones.