OMS insta a gobiernos a compartir más información de coronavirus

Marthe Fourcade, Thomas Mulier y Hugo Miller

La Organización Mundial de la Salud ha instado a los países miembros afectados por el nuevo coronavirus a que compartan más información sobre los casos, y ha dicho que la falta de datos ha obstaculizado las medidas para combatir el brote.

Una semana después de que la OMS declarara el virus una amenaza internacional, la organización dijo que no está recibiendo todos los datos que necesita para actualizar su asesoramiento a empresas y gobiernos de todo el mundo. El virus se ha propagado fuera de China a al menos 23 países y ha contagiado a más de 28.000 personas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó el martes a los países miembros a intensificar la información. En ese momento, la OMS dijo que había recibido informes completos de solo el 38% de los casos de coronavirus informados fuera de China.

Desde entonces, “el número de países de los que hemos recibido datos detallados está mejorando, pero no está completo”, dijo Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.

En los tiempos inciertos que siguen a la aparición de un nuevo patógeno, información que puede parecer insignificante, como si un paciente tiene fiebre o cómo se enfermó por primera vez, puede ser crucial.

Algunos cargos de salud de Estados Unidos cuestionaron la transparencia de China, pero Tedros elogió al país por su respuesta y dijo que “algunos países de altos ingresos” no compartían todos los datos necesarios.

Las naciones tienen la obligación no solo de informar de la existencia de casos, sino también de proporcionar detalles como los síntomas de los pacientes, su respuesta al tratamiento y las circunstancias de la infección. Han acordado proporcionar la información de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, que no es técnicamente vinculante, pero expone a los que no lo cumplen a ser nombrados por la OMS.

‘Cerrar un ojo’

La OMS necesita estos datos para evaluar “si la contención es factible”, según David Heymann, jefe del Centro de Seguridad Sanitaria Global en Chatham House, un grupo de expertos en asuntos internacionales. “Pagamos por ello” cuando los países no cumplen, dijo.

“Es como si se estuviera cerrando un ojo a las cosas que están sucediendo”, dijo Heymann, quien dirigió la respuesta de la OMS al SARS en 2003.

La solicitud de la agencia se produjo a medida que la junta ejecutiva de la OMS se preparaba para conversaciones el jueves sobre cómo lidiar con futuras emergencias de salud.

“La mayor parte del mundo no está preparada”, dijo Marion Koopmans, profesora de virología y miembro del comité de la OMS que determina si los brotes son emergencias de salud mundiales. “Hay que reconsiderar la vigilancia”.

Según Koopmans, algunos datos de pacientes pueden ser más obvios que otros, según el contexto.

Por ejemplo, los médicos en el sur de China preguntan habitualmente a los pacientes si han tenido contacto con animales, algo en lo que otros países deben formar a sus médicos, señaló. De lo contrario, el nuevo coronavirus habría pasado desapercibido fácilmente porque sus síntomas son similares a los de enfermedades más comunes como la neumonía o la gripe.