Afganistán: ONGs detienen sus operaciones ante la prohibición de emplear mujeres

Varios grupos de ayuda están suspendiendo sus operaciones en Afganistán después de que los talibanes impusieran una nueva prohibición a las mujeres que trabajan en organizaciones no gubernamentales, lo que podría interrumpir la asistencia humanitaria a millones de personas durante los duros meses de invierno.

“Si no se nos permite emplear mujeres, no podremos ayudar a los necesitados”, afirmó International Rescue Committee, una de las organizaciones de ayuda más grandes de Afganistán. “Por lo tanto, el IRC actualmente está suspendiendo nuestros servicios en Afganistán”.

Las mujeres representan 3.000 de los 8.000 empleados de IRC en Afganistán.

Afganistán: talibanes armados impidieron a las mujeres ingresar a las universidades

Save the Children, Norwegian Refugee Council y CARE International se encuentran entre las otras ONG que han cesado sus operaciones. “Sin nuestro personal femenino, no podemos llegar de manera efectiva a los niños, las mujeres y los hombres que lo necesitan desesperadamente en Afganistán”, señalaron las tres agencias en un comunicado conjunto.

Durante el fin de semana, el ministro de Economía de los talibanes, Din Mohammad Hanif, firmó una orden que prohíbe que mujeres trabajen en ONG nacionales e internacionales si no llevan velo y no observan otras leyes islámicas. Advirtió que a cualquier organización que no cumpla con la orden se le revocaría la licencia.

La medida provocó la condena de todo el mundo, incluido Estados Unidos. La prohibición “interrumpirá la asistencia vital para millones”, advirtió el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, en un tweet. “Esta decisión podría ser devastadora para el pueblo afgano”.

Estados Unidos debería dejar de interferir en asuntos de Afganistán, sugirió el portavoz talibán Zabihullah Mujahed en Twitter. El grupo militante no permitirá que “nadie hable tonterías o haga amenazas sobre las decisiones de nuestros líderes bajo el título de ayuda humanitaria”, agregó.

Talibanes dispersaron con tiros al aire una manifestación de mujeres que luchaban por sus derechos en Kabul

Millones de afganos dependen de las ONG para obtener servicios de salud y nutrición, educación, protección infantil y otros servicios que salvan vidas en un momento en que el país se tambalea por la pobreza extrema. Naciones Unidas advirtió que el 97% de la población del país está en riesgo de pobreza.

Los afganos locales luchan por sobrevivir durante los duros meses de invierno porque carecen de un acceso adecuado a la calefacción y la mayoría de ellos vive en refugios temporales en Kabul y en otros lugares. La situación empeora la ya grave crisis humanitaria.

Los talibanes también prohibieron a las mujeres asistir a las universidades, una medida que indignó a la comunidad internacional y a los afganos locales. Blinken también criticó esa decisión, diciendo que retrasaría aún más los esfuerzos de los talibanes por ganar reconocimiento y apoyo.