OpenAI rebaja su valoración en nueva ronda de financiamiento a US$1,25 billones

OpenAI, que busca recaudar cerca de US$30.000 millones en una nueva ronda de financiamiento, apunta ahora a una valoración de US$1,25 billones en la etapa final de las negociaciones, según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de ChatGPT redujo en US$150.000 millones la valoración discutida en las conversaciones, desde US$1,4 billones, según personas involucradas en las negociaciones que pidieron no ser identificadas al referirse a información privada. Las conversaciones para recaudar fondos continúan y los detalles podrían cambiar, dijeron las personas.

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OpenAI recaudó más recientemente US$122.000 millones en una ronda realizada en marzo que valoró a la compañía en US$852.000 millones, incluido el capital recaudado.

Coatue Management está en conversaciones para coliderar la ronda, según las personas. OpenAI también ha mantenido conversaciones con varios fondos de inversión de Emiratos Árabes Unidos y con otras firmas, incluida BlackRock Inc., según informó previamente Bloomberg.

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OpenAI declinó hacer comentarios. Coatue no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La compañía espera tener finalizados los compromisos de los inversionistas a fines de la próxima semana, dijo una de las personas.

CNBC informó anteriormente sobre la valoración de US$1,25 billones.

Acciones en baja

Las acciones tecnológicas han caído esta semana después de que resultados trimestrales dispares de compañías como Meta Platforms Inc. y Tesla Inc. avivaran la preocupación de los inversionistas de que el enorme gasto en inteligencia artificial haya ido demasiado lejos. Muchos inversionistas siguen de cerca cómo recibirá el mercado la oferta pública inicial de Anthropic PBC, rival de OpenAI, prevista para el próximo mes.

OpenAI aplazó hasta el próximo año sus planes para una oferta pública inicial, al señalar que está concentrada en sus esfuerzos relacionados con la seguridad de la inteligencia artificial.