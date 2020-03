Los gobernantes deberían dejar de perder tiempo y combatir el virus, dijo la OMS

Thomas Mulier, Corinne Gretler y Naomi Kresge

Los gobiernos deberían dejar de perder el valioso tiempo necesario para combatir el coronavirus tras desperdiciar una oportunidad para prevenir la pandemia de COVID-19, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud. "Desperdiciamos la primera oportunidad", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El momento de actuar fue en realidad hace más de un mes o hace dos meses".

El miércoles, el jefe de la OMS expresó una rara y contundente advertencia sobre el progreso del mundo contra la enfermedad, que ya mató a cerca de 20.000 personas y está presente en casi todos los países. La agencia generalmente evita las críticas públicas de sus estados miembros, dijo Mike Ryan, jefe de su programa de emergencias.

El mundo tiene una segunda oportunidad, ya que 150 países registran menos de 100 casos reportados y aún tienen tiempo para prepararse, dijo Tedros. Los que han ordenado bloqueos han ganado tiempo para implementar medidas enérgicas para erradicar la enfermedad. La duración de los bloqueos depende de las acciones que los países asuman durante dichos periodos con el fin de asegurar que la enfermedad sea erradicada, dijo Tedros.

Si bien estos regímenes estrictos imponen costos sociales y económicos duros, "lo último que necesita un país es reabrir escuelas y negocios solo para cerrarlos nuevamente debido a un resurgimiento en los casos", dijo Tedros.

Presentó una lista de seis medidas que cada país debería tomar:

Expandir, capacitar y desplegar trabajadores de la salud.



Implementar sistemas para encontrar casos sospechosos.



Incrementar la producción de pruebas y aumentar la disponibilidad.



Identificar las instalaciones que se pueden transformar en centros de salud de coronavirus.



Desarrollar planes para los casos en cuarentena.



Reenfocar al gobierno para suprimir el virus.



"El mundo no está listo para una pandemia", dijo Ryan. Por ejemplo, las interrupciones en la cadena de suministro podrían amenazar los suministros de guantes médicos, que están hechos de caucho proveniente de muy pocos países. Los trabajadores de la salud se enfrentan a la escasez de equipo de protección en todo el mundo, dijo Maria van Kerkhove, epidemióloga de la OMS. Las personas que no están enfermas no necesitan mascarillas, dijo, y a los médicos no les deberían faltar debido a la forma en que un país las usa.

"Esto no es aceptable", dijo. "Proteger a nuestros trabajadores de la salud debe ser la máxima prioridad". "Si hay alguna lección de esta pandemia, es que necesitamos sistemas de salud pública más fuertes", a nivel nacional y global, dijo Ryan.