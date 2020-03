Predecir el fin de la globalización no es realista

Henry Brands "Hal"

Las crisis no son solo pruebas para los líderes. También son pruebas de ideas sobre cómo funciona el mundo. La pandemia de coronavirus está ayudando a poner en marcha una de esas ideas, el concepto de realismo, al recordarnos que aún vivimos en un mundo donde la cooperación es difícil, predomina el interés propio y la globalización no es un elixir mágico. Sin embargo, la crisis actual también está demostrando que esta venerable tradición intelectual tiene enormes puntos ciegos y que una moral despiadada no es tan realista después de todo.

El realismo es una corriente de pensamiento que se remonta a Tucídides, pero surgió más plenamente en el siglo XX como respuesta a dos guerras mundiales y la cruel inseguridad internacional que las causó. Aunque hay muchas variedades de realismo, el principio fundamental es que la política mundial es un asunto despiadado. Los estados deben velar por sus propios intereses porque no existe una autoridad general para protegerlos. Las normas morales y legales cuentan poco; la "comunidad global" es una ilusión; el comercio no es garantía de paz. El poder es lo que más importa en un mundo anárquico y las penas por debilidad son severas.

El realismo recibió un duro golpe después de la Guerra Fría, cuando la importancia de la geopolítica parecía disminuir y había esperanzas de que la globalización delineara el mundo en una sola comunidad. Pero recientemente ha experimentado un renacimiento a medida que la fuerte rivalidad internacional ha regresado. La administración Trump describió su estrategia de seguridad nacional denominada “Estados Unidos primero” como un “realismo basado en principios”. Y como los partidarios del realismo han argumentado, el coronavirus, en ciertos aspectos, ha afirmado la lógica subyacente de ese concepto.

Hemos visto que en una crisis profunda, el primer instinto de los países es atender sus propias necesidades. La Unión Europea fue creada para superar solo las rivalidades nacionales que el realismo predice. Sin embargo, la cooperación dentro de la UE ha sido muy lenta en materializarse. En un principio, países clave como Alemania eligieron, comprensiblemente, mantener los suministros médicos sumamente necesarios para sí mismos en lugar de entregarlos a sus hermanos europeos, como Italia.

Del mismo modo, el coronavirus no ha asociado a Estados Unidos y a China en la búsqueda de una solución de resultado positivo. Las tensiones existentes se han intensificado entre ambos países, lo que presenta en la relación una sensación de suma cero cada vez mayor. Pekín busca salir rápidamente de la pandemia y utilizar la angustia del mundo para mejorar su posición geopolítica. Washington ha luchado por responder además de recordarle a la gente, torpemente, que el coronavirus se originó en China. De hecho, la crisis ha demostrado que las organizaciones internacionales aparentemente apolíticas pueden convertirse fácilmente en herramientas de la política de poder: basta observar el trato deferente de China por la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, el coronavirus ha demostrado las vulnerabilidades que crea la globalización. La apertura de la economía internacional y la facilidad de los viajes mundiales sin duda facilitaron la propagación de la enfermedad desde Wuhan en China central. Ahora, nos estamos dando cuenta de que la globalización no es, de hecho, inexorable. Más bien, se está reduciendo a medida que las naciones cierran las fronteras, restringen los viajes y se dan cuenta de que las cadenas de suministro estrechamente integradas pueden hacer que dependan de sus rivales para obtener medicamentos y otros suministros críticos.

Si el coronavirus nos enseña algo, es que el mundo aún puede ser un lugar bastante oscuro, tanto geopolítica como epidemiológicamente. Sin embargo, la lógica realista solo nos lleva a comprender, sin resolver, esta crisis.

La principal deficiencia analítica de las formas dominantes de realismo es que ignoran en gran medida la importancia del tipo de régimen, y tratan a los estados como bolas de billar que difieren principalmente en la cantidad de poder que poseen. Sin embargo, acabamos de ver que el tipo de gobierno que tiene un país es importantísimo.

La razón principal por la que China falló tan catastróficamente en la contención temprana del virus —y que Irán se ha convertido en una zona de desastre por el coronavirus— es que los regímenes autoritarios evitan la transparencia y carecen de los altos niveles de confianza pública necesarios para controlar las epidemias. Algunos de los países que mejor han logrado contener el virus, como Taiwán y Corea del Sur, son democracias que combinan niveles relativamente altos de confianza en las autoridades con el compromiso de difundir rápidamente información confiable. En tanto, la pandemia está intensificando el conflicto entre estados autoritarios y liberales —una lucha ideológica sobre la cual el realismo tiene relativamente poco que decir— al alimentar narraciones de duelo sobre qué sistema maneja mejor los impactos.

También es probable que una respuesta estrictamente realista a la crisis actual sea insuficiente e incluso resulte contraproducente. Esto se debe a que una lógica estrechamente realista puede llevar a los estados a tomar medidas que maximicen las ganancias a corto plazo, pero de poca ayuda para lidiar con problemas transnacionales devastadores. Uno puede presentar un caso realista sobre el esfuerzo de China para ocultar el alcance del brote dentro de sus fronteras, porque al hacerlo transmite una imagen de fortaleza y competencia que es útil en el escenario global. Pero hacerlo también dificulta los esfuerzos internacionales para controlar la enfermedad al hacer que su progreso sea más difícil de monitorear. Del mismo modo, la única forma de limitar la debacle económica que está causando la pandemia es mediante el uso del G-7, el G-20 y otras organizaciones internacionales creadas para fomentar la acción colectiva que el realismo predice que será tan difícil de lograr. Los países tienen una obligación primordial con sus propios ciudadanos, pero no es necesario ser ingenuo para ver que esta crisis es precisamente el tipo de situación que requiere que los países miren más allá de los cálculos a corto plazo de la ventaja parroquial y entren búsqueda de un bien global más grande.

Es por eso que la respuesta de Estados Unidos al coronavirus ha sido tan desalentadora, como señaló recientemente la analista de política exterior Kori Schake en The Atlantic. El presidente Donald Trump ha adoptado la versión más estrecha y miope del realismo, un enfoque que incluso algunos académicos realistas critican severamente. En el proceso, abandonó el papel tradicional de Estados Unidos como coordinador global de acción colectiva y alentó a otros países a adoptar un enfoque igualmente estrecho de miras. Tal estrategia solo impedirá los esfuerzos para derrotar al coronavirus en el corto plazo; en incluso podría socavar la influencia y reputación global de Estados Unidos de un liderazgo relativamente ilustrado a largo plazo. La administración Trump afirma que su política exterior está enraizada en el realismo. Sin embargo, en la crisis del coronavirus como en muchas áreas, eso no es efectivamente demasiado realista.