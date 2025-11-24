Ray Dalio duda de la longevidad del modelo multiestrategia

Ray Dalio, el multimillonario fundador de un fondo de cobertura con 50 años de historia en Estados Unidos, considera que el modelo multiestrategia que ha conquistado Wall Street no tendrá la misma longevidad.

“Quizás sea una forma totalmente válida de gestión de inversiones, pero no lo es para construir una empresa de 50 años”, dijo Dalio, fundador de Bridgewater Associates, en un episodio de Odd Lots grabado para celebrar el décimo aniversario del programa. “Creo que no va a durar”.

Los fondos multiestrategia se han multiplicado en los últimos años, con veteranos como Bobby Jain y Michael Gelband lanzando sus propias versiones. Muchos inversionistas en fondos de cobertura han logrado crear negocios multiestrategia en las últimas décadas y obtener buenos rendimientos. Millennium Management de Izzy Englander y Citadel de Ken Griffin llevan cerca de 35 años operando. Millennium administra más de US$81.000 millones en activos y Citadel cerca de US$71.000 millones, lo que las ubica, junto con Bridgewater, entre las mayores del mundo.

Estas firmas asignan capital a decenas o incluso cientos de “pods”, o equipos independientes, que invierten en nichos específicos del mercado, desde acciones hasta renta fija y energía. Suelen ofrecer rendimientos estables en casi todos los entornos, mientras que el fondo macro de Bridgewater, como muchos de su tipo, tiende a mostrar resultados débiles cuando las tasas de interés son bajas y los mercados están tranquilos.

Sin embargo, el negocio multiestrategia no está exento de riesgos. El modelo ha despertado el escrutinio regulatorio por el alto nivel de apalancamiento y el peligro de ventas masivas simultáneas.

Dado que el modelo depende de equipos pequeños que invierten con estrategias distintas, Dalio señaló que ese enfoque aislado dificulta la creación de relaciones significativas, lo que afecta la continuidad del personal y la competitividad. En dichas empresas, los operadores funcionan prácticamente como gestores independientes.

“Entonces, cuando pensamos en un fondo multiestrategia, si todos están ahí y los unes, eso se puede hacer tecnológicamente con facilidad, ¿verdad?”, dijo Dalio. “¿Pero eso mantendrá la cohesión? ¿Cómo son las relaciones? Estar en una misión conjunta y tener vínculos es invaluable, no solo por la eficacia —porque diferentes personas tienen distintas habilidades— sino también porque es gratificante en lo psicológico”.

Dalio, de 76 años, es reconocido por haber construido y dirigido durante muchos años su fondo Bridgewater, fundado en 1975 en su apartamento de dos habitaciones en Nueva York, que se convirtió en uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo.

Desde entonces, se ha ido retirando de la empresa. En 2022 dejó su cargo como uno de los tres codirectores de inversiones y, a inicios de este año, vendió su participación restante.

Desde su creación, Bridgewater se ha caracterizado por una cultura interna muy cohesionada. Dalio buscó instaurar una “meritocracia de ideas” basada en la verdad y transparencia radicales. El desacuerdo abierto era promovido, los empleados recibían calificaciones según su credibilidad, y las reuniones eran grabadas. A lo largo de los años, Dalio desarrolló unos 200 principios que regían la vida y la gestión del negocio.

Nir Bar Dea, actual director ejecutivo de Bridgewater, ha suavizado algunos de los rasgos más inusuales de esa cultura y realizado cambios en liderazgo y personal. El fondo macro insignia de Bridgewater avanza hacia su mayor ganancia anual desde 2010, con un alza de 26,4% en los primeros nueve meses del año.

