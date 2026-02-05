Rio Tinto se baja de la compra de Glencore frustrando una posible megafusión

Rio Tinto Group informó que abandona las conversaciones para adquirir Glencore Plc, frustrando una posible megafusión que podría haber creado la minera más grande del mundo, después de que ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre la valoración.

Rio señaló que no tiene intención de presentar una oferta por su rival más pequeño y que, de acuerdo con las normas del Reino Unido, no podría volver a intentar adquirir la compañía durante al menos seis meses, salvo en circunstancias específicas. Ambas partes anunciaron a comienzos de enero que estaban en conversaciones y desde entonces habían estado discutiendo por la prima que Rio debería pagar.

Las acciones de Glencore se desplomaron hasta un 11%. La empresa informó en un comunicado separado que cuenta con sólidos argumentos para respaldar su posición y que sigue enfocada en cumplir sus propias prioridades.

La idea de una combinación entre ambas compañías se ha discutido varias veces a lo largo de más de una década. Surgió por primera vez antes de la crisis financiera global de 2008 y luego se reactivó en 2014, cuando Rio rechazó rápidamente un acercamiento informal de Glencore, antes de que las conversaciones se retomaran con mayor seriedad en 2024.

Esas conversaciones fracasaron debido a la renuencia de Rio a pagar una prima elevada, así como por diferencias en las culturas de gestión. Las negociaciones más recientes acercaron a las partes más que nunca a un acuerdo, pero siguieron en desacuerdo sobre la valoración del extenso negocio de minería y trading de Glencore.