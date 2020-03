Riqueza del príncipe Alwaleed mengua US$ 22.300 millones en 6 años

Devon Pendleton

El patrimonio neto del multimillonario príncipe de Arabia Saudita Alwaleed bin Talal se ha contraído en US$22.300 millones desde su máximo hace seis años.

El estallido de una guerra de precios del petróleo con Rusia y el temor a la propagación del nuevo coronavirus han contribuido a la destrucción de la riqueza. Para agravar aún más el caos, el príncipe heredero Mohammed bin Salman detuvo a más miembros de la realeza.

La fortuna de US$13.800 millones de Alwaleed se encuentra en su punto más bajo desde 2012, cuando debutó en el número 24 del índice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo. El patrimonio neto del monarca, que a menudo se le ha llamado el Warren Buffett de Oriente Medio, ascendió a US$36.100 millones en 2014, pero ahora es el número 93 de la lista.

Alwaleed, de 65 años de edad, saltó a la fama en 1991 con una apuesta audaz al predecesor de Citigroup Inc. y, más recientemente, con inversiones en Twitter Inc. y Snap Inc. Fue una de las figuras más conocidas que fueron objeto de la campaña de represión del príncipe heredero en 2017 contra la supuesta corrupción, con cientos de príncipes y empresarios de alto rango detenidos en el Ritz-Carlton en Riad. El arresto evaporó US$1.200 millones del patrimonio neto de Alwaleed.

El príncipe aseguró su liberación después de 83 días de prisión a través de un acuerdo confidencial con el Gobierno. Mientras que otros detenidos intercambiaron activos como propiedades o dinero en efectivo a cambio de libertad, Alwaleed no quiso decir qué implicaba su acuerdo.

El activo más valioso del príncipe, una participación del 95% en la empresa de inversión, Kingdom Holding Co., ha perdido tres cuartas partes de su valor desde que alcanzó el punto máximo en 2014. El valor de otras participaciones, incluidas propiedades sauditas, acciones públicas y privadas, joyas y un superyate, contribuyó a mitigar parte de la disminución, según las cifras proporcionadas a Bloomberg News el mes pasado por la oficina de inversión privada de Alwaleed.

También recibió un modesto impulso al consolidar su participación en la compañía de medios Rotana Group. El príncipe compró una participación del 19% en 21st Century Fox, la antigua unidad de News Corp., por una suma no revelada en 2018, poco antes de que Rupert Murdoch vendiese los activos cinematográficos a Walt Disney Co., según una persona familiarizada con el asunto que pidió que no se revelara su identidad ya que se trata de una transacción privada.

Valoración independiente

Tasadores independientes valoraron a Rotana en más de US$1.000 millones, según la oficina privada de Alwaleed. Es una tercera parte más de lo que valía hace diez años, según la transacción de News Corp. La compañía se beneficiará del impulso del príncipe heredero Mohammed para liberalizar las normas sociales en el reino ultraconservador, especialmente de su medida para permitir proyecciones de películas y conciertos de música.

Aún así, las pérdidas de Alwaleed podrían ser más pronunciadas de lo que su oficina privada ha revelado anteriormente. Junto con otros ciudadanos saudíes ricos, se instó a Alwaleed a comprometer una cantidad significativa a la oferta pública inicial de Saudi Aramco en diciembre. Las acciones de Aramco han caído un 2,7 por ciento desde entonces.