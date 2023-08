Salesforce elimina más puestos de trabajo

Salesforce Inc. recortó puestos de trabajo adicionales a una reducción del 10% previamente anunciada, en un renovado enfoque en la rentabilidad.

El miércoles, los empleados de ventas y éxito del cliente fueron despedidos en Irlanda, “como parte de un esfuerzo continuo para garantizar que siempre tengamos los recursos adecuados”, dijo un portavoz.

Los recortes son independientes de la reducción en toda la empresa anunciada en enero, dijo el vocero. Cerca de 50 roles se vieron afectados.

Los planes de Salesforce de reducir la plantilla en unas 8.000 personas para finales del año fiscal 2024 son los más grandes de la empresa hasta la fecha. El portavoz se negó a comentar si otros países o divisiones verán reducciones adicionales de personal.

Los objetivos de Salesforce

Tras años de rápido crecimiento y contratación, Salesforce ha dado prioridad a las ganancias por medio de objetivos agresivos de expansión de márgenes. El director de operaciones, Brian Millham, dijo en marzo que la compañía estaba considerando más recortes de empleos con la finalidad de que el negocio resultara más eficiente.

Salesforce no es la única compañía que ha extendido sus planes iniciales de despido. El mes pasado, Microsoft Corp. le dijo a CNBC que recortaría posiciones adicionales, además de las 10.000 anunciadas en enero. Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc. y Twilio Inc. han tenido dos rondas de recortes importantes en el último año.

