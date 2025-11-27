Santander y BBVA podrían aplicar el “compromiso danés” en seguros

Banco Santander SA se encuentra entre un grupo de bancos que recibirán la aprobación de los reguladores europeos para mantener menos capital por los riesgos en sus operaciones de seguros.

Se espera que el Banco Central Europeo conceda pronto a un grupo de bancos permisos para aplicar un tratamiento contable conocido como ”compromiso danés”, según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

BBVA SA también figura entre las empresas que obtendrán la aprobación para la medida, que permite a los bancos excluir parcialmente sus divisiones de seguros al calcular sus requisitos generales de capital, dijeron algunas de las personas.

Portavoces del BCE, BBVA y Santander declinaron hacer comentarios.

La actualización marcará una ampliación del “compromiso danés”, creado hace más de una década y actualmente utilizado por varios bancos franceses, belgas y españoles. El tratamiento permite a los bancos liberar capital para invertir, prestar más o pagar a los inversionistas. También hace que sea más atractivo para los bancos poseer aseguradoras, un negocio que ya buscaban para reducir su dependencia de los ingresos por actividades crediticias.

Un número significativo de bancos quería obtener autorización para utilizar el “compromiso danés” después de que la Unión Europea hiciera más atractivos los términos, dijeron algunas de las personas. Andrea Orcel, director ejecutivo de UniCredit, señaló en septiembre que esperaba la autorización del BCE para usar el “compromiso danés” en el cuarto trimestre.

El tratamiento más flexible puede tener un efecto significativo en los coeficientes de capital de los bancos. Las entidades crediticias calculan esos coeficientes en función del riesgo de sus activos. Con el “compromiso danés”, los negocios de seguros están sujetos a ese enfoque, en lugar de ser deducidos del capital del banco. El beneficio de usar el tratamiento también mejoró, con activos mantenidos de ese modo ahora sujetos a un ponderador de riesgo de 250%, frente a 370% antes.

Los nombres de los bancos que cumplen los criterios se presentarán a la Junta de Supervisión del regulador en una reunión la próxima semana, dijo una persona.

UniCredit ha dicho que aplicar el “compromiso danés” después de haber internalizado su negocio de seguros de vida en Italia elevará su ratio de capital CET1 en 0,62 puntos porcentuales. El CET1 del banco se situó en 14,8% al cierre de septiembre, según muestran los archivos de la compañía.

Algunos bancos, incluidos Banco BPM SpA de Italia y BNP Paribas SA de Francia, buscaron previamente aplicar el “compromiso danés” cuando adquirieron negocios de gestión de activos a través de sus negocios de seguros. El BCE discrepó en ambos casos.

“Nuestra interpretación es que está destinado a aplicarse al sector asegurador y no, por ejemplo, a empresas de gestión de activos”, dijo Claudia Buch, quien preside la Junta de Supervisión, en una entrevista con Bloomberg en abril.