Se debilita negocio de anuncios Facebook pese a repunte en uso

Kurt Wagner

Facebook Inc. dijo que su negocio de publicidad se ha visto impactado en algunas partes del mundo como resultado de la pandemia de Covid-19, incluso cuando la demanda de información y mensajes ha generado un aumento "sin precedentes" en el uso de muchos de sus servicios.

"Nuestro negocio se está viendo afectado negativamente como tantos otros", escribió la red social más grande del mundo en una entrada de blog el martes.

Muchos de los productos de Facebook, incluidos los mensajes y las llamadas de voz a través de Messenger y WhatsApp, han visto un aumento dramático en el tráfico a medida que las personas permanecen en casa o se mantienen aisladas de amigos, familiares y colegas. La mensajería ha aumentado más de 50% "en muchos de los países más afectados por el virus", dijo Facebook, y agregó que las llamadas de voz en esas regiones se han duplicado con creces. En Italia, donde el coronavirus ha cobrado más muertes que cualquier otro país, el tiempo dedicado a productos de Facebook se ha disparado en 70%.

Aun así, esos aumentos no se traducirán en más dólares por publicidad. Los servicios que están en auge de popularidad durante el brote no son aplicaciones o productos en los que Facebook tiene negocios publicitarios sólidos, lo que significa que la compañía no está viendo un aumento en las ventas relacionado al aumento en el uso. La compañía obtiene más de 98% de sus ingresos por publicidad.

"No monetizamos muchos de los servicios donde vemos un mayor compromiso, y hemos visto un debilitamiento en nuestro negocio de anuncios en países que toman medidas agresivas para reducir la propagación de Covid-19", escribió Facebook.

El uso ha sido tan alto que simplemente mantener los servicios en funcionamiento ha sido "más difícil de lo habitual", dijo la compañía con sede en Menlo Park, California. "Nuestros servicios fueron diseñados para soportar picos durante eventos como los Juegos Olímpicos o la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, eso sucede con poca frecuencia y tenemos mucho tiempo para prepararnos", dice el blog de la compañía. "El crecimiento del uso debido al Covid-19 no tiene precedentes en toda la industria, y estamos experimentando nuevo récords de uso casi todos los días".

Facebook no es el único negocio en línea que dice que el virus está frenando la publicidad. Twitter Inc. anunció el lunes que su negocio de anuncios también está sufriendo, a pesar de que también está viendo un uso récord de personas ansiosas por recibir actualizaciones y noticias sobre la pandemia. Twitter dio el paso más concreto de revisar su guía de ingresos del primer trimestre, y descartó las expectativas para todo el año que había compartido con inversionistas a principios de febrero.

Si bien Facebook no presenta pronósticos públicos de ingresos trimestrales, analistas habían proyectado en promedio que la compañía registraría un aumento de 22% en las ventas para el primer trimestre, en US$18.300 millones, según una encuesta Bloomberg. Las acciones de Facebook, que habían ganado 8,7% en las operaciones de Nueva York el martes, cayeron alrededor de 1% en las operaciones extendidas. La acción ha caído 22% en el año.