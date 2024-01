Simco negocia con inversionistas para financiar un proyecto de litio en Chile

Una empresa conjunta valorada en entre US$1.500 millones y US$2.000 millones que quiere convertirse en el tercer productor de litio de Chile está en conversaciones con inversionistas para financiar su proyecto.

Simco Lithium, propiedad de un fondo de inversión de Singapur y un grupo empresarial chileno, está explorando la venta de una participación no controladora, dijo Sebastián Yang, miembro de la junta directiva en representación del fondo Simbalik. Si bien el proyecto de unos US$600 millones es demasiado pequeño para atraer a grandes empresas mineras, hay interés por parte de fabricantes de baterías y vehículos eléctricos.

“Hemos estado en conversaciones con diferentes grupos a lo largo de la cadena de valor”, dijo Yang en una entrevista.

Los usuarios de litio, componente clave de las baterías de vehículos eléctricos, han invertido en proyectos de exploración y extracción en todo el mundo para asegurar el suministro a futuro. Aunque los precios del metal han caído en el último año a medida que nuevas minas entran en funcionamiento, las perspectivas a largo plazo se ven respaldadas por la creciente demanda en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Simco, cuyo otro propietario es el chileno Grupo Errázuriz, está trabajando con grupos indígenas y finalizando un estudio de viabilidad para el proyecto en el salar de Maricunga. Espera comenzar la construcción este año utilizando un método de extracción directa desarrollado por la empresa de Utah IBC Advanced Technologies Inc. que ha funcionado bien en una planta piloto, explicó Yang. Ha firmado acuerdos de compra con las empresas japonesas Panasonic Holdings Corp. y Chori Co. Ltd.

Los dos únicos productores existentes en Chile en la actualidad, SQM y Albemarle Corp., operan con estrictas cuotas de extracción del Gobierno. Pero Simco posee concesiones anteriores al código chileno de 1982, lo que significa que puede desarrollar y explotar el proyecto de forma independiente, según Yang. Ello a pesar de que el Gobierno introdujo un nuevo modelo en el que las empresas privadas tienen que asociarse con empresas estatales como Codelco.

Salar Blanco, otro proyecto en Maricunga con concesiones previas al código, está siendo adquirido por Codelco a través de la compra de Lithium Power International Ltd. por parte de la cuprífera estatal. Este acuerdo simplificaría los esfuerzos de Codelco para extraer litio del salar.

Simco planea seguir adelante como proyecto independiente y buscaría el arbitraje si las autoridades revocan sus permisos, dijo Yang. Aun así, la empresa ha propuesto colaborar con Codelco en el salar de Maricunga, por ejemplo, ofreciendo procesar la salmuera de la estatal o ayudarla a instalar sus propias plantas. “La puerta siempre está abierta”, dijo Yang.

Simbalik podría intentar abandonar la empresa una vez que la mina esté en funcionamiento, afirmó.

Traducido por Paulina Munita.