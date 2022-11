Las solicitudes de subsidio por seguro de desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada a un máximo de tres meses en medio de una ola de despidos en empresas de tecnología, una señal de enfriamiento en un ajustado mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se elevaron en 17.000 a 240.000 en la semana que finalizó el 19 de noviembre, según datos publicados el miércoles por el Departamento del Trabajo. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a 225.000 solicitudes.

Las solicitudes continuas, que incluyen a personas que ya han recibido beneficios por desempleo durante una semana o más, se incrementaron en 48.000 a 1,55 millones en la semana que finalizó el 12 de noviembre, lo que representa el nivel más alto desde marzo y el sexto aumento semanal consecutivo.

Solicitudes de seguro por desempleo en Estados Unidos cerca del mínimo histórico

Los economistas han estado observando con más atención las solicitudes continuas en las últimas semanas ya que en el pasado han sido indicadores de alerta de recesión. Si bien la lectura se encuentra por encima de los mínimos de mayo de este año, todavía está muy por debajo de sus promedios históricos y niveles del año pasado.

Este año, la Reserva Federal se embarcó en su campaña de ajuste más agresiva desde la década de 1980 en un esfuerzo por controlar la inflación más alta en una generación. Las fuertes alzas a las tasas de interés han repercutido en sectores como la vivienda y la construcción, pero, en general, el mercado laboral se ha mantenido sólido.

La lista de grandes empresas de tecnología que han anunciado recortes de empleo o congelamiento de contrataciones ha ido creciendo, desde Amazon.com Inc. hasta la empresa matriz de Facebook, Meta Inc., y el fabricante de computadoras personales HP Inc., que esta semana anunció que eliminaría hasta 6.000 puestos de trabajo.

Los crecientes despidos en el sector no auguran necesariamente debilidad en el mercado más amplio, ya que muchas empresas de tecnología habían aumentado la contratación durante el auge del comercio electrónico de la era de la pandemia. Sin embargo, otros sectores no son inmunes. Incluso FedEx Corp. está desvinculando a trabajadores en su unidad de carga antes de lo que suele ser la temporada más activa del año para la empresa.

El promedio móvil de cuatro semanas, que minimiza la volatilidad de una semana a otra, se elevó a 226.750.

Sobre una base no ajustada, las solicitudes iniciales aumentaron en alrededor de 48.000 a casi 248.200 la semana pasada.