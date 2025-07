SpaceX alcanzaría valoración de US$ 400.000 millones en venta de acciones

SpaceX está discutiendo planes para recaudar fondos y vender acciones privilegiadas en una operación que valoraría el fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk en unos US$400.000 millones, según fuentes al tanto.

La valoración representaría un prima significativa respecto al máximo de US$350.000 millones alcanzado durante la recompra de acciones de SpaceX en diciembre.

México investigará a SpaceX de Elon Musk por contaminación en la frontera

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esto dejaría la capitalización bursátil de la empresa que no cotiza en bolsa al mismo nivel de algunas de las compañías cotizadas más grandes del mundo, como Home Depot Inc. y Palantir Technologies Inc.

Un representante de SpaceX, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

LM