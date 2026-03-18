Tensiones en crédito privado obligan a inversionistas a replantear riesgos y liquidez

Las crecientes tensiones en el mercado de crédito privado de US$1,8 billones están dando a los inversionistas una dosis de realidad y obligándolos a prestar más atención a la naturaleza ilíquida de esta clase de activos —y a si están siendo compensados adecuadamente por los riesgos—, según Pacific Investment Management Co.

Varios colapsos de alto perfil y las presiones de reembolsos en algunos fondos globales de crédito privado han aumentado la preocupación de los inversionistas sobre la calidad de los préstamos y su exposición a empresas de software afectadas por los avances de la inteligencia artificial. Una política monetaria más restrictiva y estándares laxos en la concesión de crédito también han dejado al descubierto algunas vulnerabilidades.

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“La gran lección de todo esto es que, desde la perspectiva de un inversionista, este es un momento de alerta”, dijo Lotfi Karoui, estratega de crédito multiactivo en Pimco, en un pódcast del 17 de marzo. “La gente pensará con más cuidado” dónde asigna capital, el riesgo de liquidez que asume y si está siendo suficientemente compensada por ello, añadió.

Karoui, quien anteriormente fue estratega jefe de crédito en Goldman Sachs antes de incorporarse a Pimco este año, señaló que también espera “una profunda reevaluación sobre cuánto riesgo ilíquido” están asumiendo los inversionistas en sus carteras multiactivo.

Bancos y gestores de activos ya están reaccionando a los desarrollos recientes. JPMorgan Chase & Co. ha restringido parte de los préstamos a fondos de crédito privado tras ajustar a la baja ciertos créditos, según una persona familiarizada con el asunto. Cliffwater LLC ha enfrentado presiones de reembolsos en su fondo insignia de US$33.000 millones, mientras que BlackRock Inc. limitó retiros en su HPS Corporate Lending Fund y Blackstone Inc. permitió rescates por un récord de 7,9% de las participaciones en su vehículo BCRED.

Karoui afirmó que los bancos y los gestores de activos alternativos están mucho más interconectados que hace una década. Indicó que esto se refleja en datos de la Reserva Federal, que muestran un aumento en los préstamos bancarios —incluidos compromisos no utilizados— a instituciones financieras no depositarias hasta US$1,9 billones, frente a poco más de US$300.000 millones en 2015. En un escenario extremo, las demandas de liquidez podrían ejercer presión sobre los bancos.

Aun así, existen oportunidades atractivas en el crédito privado, señaló Karoui, destacando la financiación respaldada por activos como una opción con flujos de caja más predecibles y menos vinculados a las ganancias corporativas o a los ciclos económicos. Este tipo de financiamiento ha ganado terreno en los últimos años a medida que los inversionistas buscan ingresos más estables respaldados por garantías, especialmente en áreas como el financiamiento de equipos e infraestructura ligada a la inteligencia artificial.

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“Desde la perspectiva de un asignador de activos, es fundamental evitar perseguir segmentos del mercado que están caros, y en su lugar pensar en riesgos menos correlacionados con el ciclo de ganancias corporativas”, afirmó Karoui.

GZ