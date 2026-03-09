Alerta en las industrias: crece la morosidad y se tensiona la cadena de pagos en la Argentina

La economía argentina comienza a mostrar señales de tensión en el sistema productivo. Según la periodista económica Eugenia Muzio, varios sectores industriales enfrentan crecientes dificultades financieras que impactan directamente en la cadena de pagos.

“En algunos sectores, algunas industrias en particular, como lo es, por ejemplo, maquinaria agrícola, la morosidad y el delay de pago llega hasta casi 200 días”, explicó a Canal E.

Este retraso en los pagos representa un problema serio para el funcionamiento cotidiano de las empresas. De acuerdo con la especialista, en condiciones normales las fábricas deberían operar con niveles de morosidad cercanos al 5%, pero hoy enfrentan cifras muy superiores. “Fábricas que deberían funcionar con un 5% de morosidad llegan al 25% o al 35%”, señaló.

Además, muchas compañías se ven obligadas a cubrir altos niveles de descubierto bancario para sostener su actividad. “Están obligadas a cubrir descubiertos bancarios del 80% al 100%”, agregó.

Tasas altas y restricción monetaria

Muzio explicó que una de las principales causas de este escenario es la política monetaria aplicada en los últimos meses, que restringió fuertemente la circulación de dinero para contener la inflación. “Estamos en un contexto de asfixia monetaria, ya podemos decir”, afirmó.

Tras las elecciones de 2025, el Gobierno impulsó una fuerte suba de tasas con el objetivo de reducir la cantidad de pesos en la economía y evitar presiones sobre el dólar. Sin embargo, esa estrategia también impactó en el acceso al crédito productivo. “El gobierno estaba buscando que no haya pesos en la calle para que esos pesos no se vayan al dólar”, explicó la periodista.

Actualmente, el financiamiento para las empresas continúa siendo muy costoso. “Tenemos todavía tasas que superan el 45% para lo que es crédito productivo”, indicó, recordando que la inflación anual de 2025 fue del 31,2%.

Este contexto se refleja en los resultados de encuestas industriales. “Un 45,6% de las industrias ya enfrenta dificultades para afrontar pagos básicos como salarios, proveedores o compromisos financieros”, detalló.

Menos consumo y más importaciones

Otro factor que presiona a la industria es la caída del consumo interno, que reduce las ventas y limita la circulación de dinero en la economía. “La circulación de dinero no sucede porque el consumo está detenido”, explicó Muzio.

Además, el escenario se complejiza por el avance de productos importados que compiten con la producción local. “La gran empresa empieza a elegir como proveedores a importados porque les empieza a salir un poco más barato”, señaló.

Este fenómeno genera una pérdida de clientes para muchas pymes industriales, que ven reducida su actividad mientras aumentan los problemas financieros.

La situación también se conecta con el deterioro del crédito familiar. “Ya venimos hablando de un 8 o 9% de morosidad bancaria de parte de las familias”, explicó la periodista.

En conjunto, este escenario genera un efecto dominó dentro del sistema productivo. Aunque todavía no se detecta un quiebre total en la cadena de pagos, las tensiones son cada vez más evidentes. “No se ve todavía un corte marcado de la cadena de pago, pero sí que está llegando a su punto máximo”, concluyó Muzio.

