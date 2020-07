Trabajadora acusa a Amazon de represalias por su activismo

Spencer Soper

Una trabajadora de la bodega de Amazon.com Inc. en Shakopee, Minnesota, acusó a la compañía de tomar represalias contra ella por protestar por lo que considera condiciones de trabajo inseguras durante la pandemia.

En una carta al Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, Hibaq Mohamed dijo que los gerentes le exigían que explicara el tiempo fuera de su estación de trabajo, incluso si era de menos de tres minutos. Mohamed dijo que está recibiendo un trato especial debido a su activismo y que ahora está a una advertencia de ser despedida.

“He trabajado en Amazon durante casi cuatro años con un historial muy limpio, con solo una o dos advertencias durante todo ese tiempo”, escribió en la carta del 13 de julio, que fue revisada por Bloomberg. “Los gerentes de Amazon me habían acosado abiertamente antes, pero aumentó durante la pandemia”.

Mohamed es la última empleada activista en acusar a Amazon de represalias. Este año, la compañía despidió a cuatro empleados que la criticaron por su trato a los trabajadores. El despido de Chris Smalls, quien dirigió una manifestación en una bodega en Staten Island, desencadenó una investigación por parte de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien calificó su despido como “inmoral e inhumano”. Amazon dijo que los cuatro trabajadores fueron despedidos por violar la política de la compañía.

En respuesta a las acusaciones de Mohamed, una portavoz de Amazon dijo: “Si bien no hemos visto la queja formal, las acusaciones descritas no son ciertas. No toleramos ningún tipo de discriminación en el lugar de trabajo y apoyamos el derecho de cada empleado a criticar a su empleador, pero eso no viene con una inmunidad general para ignorar las políticas internas”.

La oficina de Ellison no respondió a solicitudes de comentarios.

Si bien Amazon destinó US$800 millones el primer semestre para medidas de seguridad que incluyen tapabocas, desinfectantes y controles de temperatura, los trabajadores continúan protestando por lo que consideran condiciones de trabajo inseguras.

Mohamed no oculta su activismo y ha sido citada en varios medios de comunicación acusando a su empleador de no proteger a los trabajadores. Dirigió una protesta en videoconferencia el 24 de junio, durante la cual ella y otros trabajadores describieron sus preocupaciones sobre enfermarse y llevar el virus a sus familiares. La protesta fue publicada en Facebook, donde atrajo 18.000 visitas.

Menos de dos semanas después, el 5 de julio, los gerentes de la bodega advirtieron a Mohamed que había acumulado demasiado “tiempo fuera de sus labores”, dijo. Amazon controla la productividad y los empleados deben explicar por qué han estado lejos de sus estaciones de trabajo durante más de 30 minutos por turno.

Mohamed dijo que, en varios casos, estaba desinfectando su estación de trabajo, según la política de covid-19 de la compañía, o en el baño, mientras respetaba los requisitos de distanciamiento social. En otros casos, Mohamed dijo que se le pidió que explicara “períodos de tiempo absurdos, de uno, dos o tres minutos durante el día. Nadie podría recordar eso”.

Lo que realmente llamó su atención, escribió Mohamed, fue que algunas de las veces que supuestamente estaba “fuera de sus labores” ocurrían antes de que comenzara su turno. “Esa fue la primera señal para mí de que esto era completamente ilegítimo”, escribió.