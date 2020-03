Tras fiesta de banqueros en Acapulco, surge caso de coronavirus

Michael O'Boyle

Los principales banqueros de México están en alerta máxima, luego de que un funcionario del banco central diera positivo por Covid-19 después de asistir a una conferencia la semana pasada en el balneario de Acapulco.

Banxico dijo en un comunicado que un empleado había dado positivo por el virus, pero que ningún miembro de la junta ha presentado síntomas. Un portavoz del banco declinó confirmar si la persona había estado en la conferencia, diciendo que era un asunto privado.

Dos personas identificaron al empleado que dio positivo, incluida una del banco central. Tres personas, dos que habían estado con el funcionario en la conferencia, dijeron que había asistido. El empleado, contactado por Bloomberg, declinó decir si había dado positivo o si había estado en Acapulco.

Cientos de ejecutivos financieros mexicanos, incluidos directores generales de bancos, viajaron al balneario del Pacífico la semana pasada para una reunión anual, incluso mientras se cancelaban eventos importantes en todo el mundo. El presidente del banco central de México, Alejandro Díaz de León participó, al igual que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el gel desinfectante se usó ampliamente, la mayoría de los participantes no fueron precavidos con los saludos. Fueron comunes los cálidos apretones de manos y los abrazos. En un cóctel junto a la piscina el jueves por la noche, los banqueros bebieron tequila y festejaron juntos hasta la madrugada.

Riesgo de contagio

Media docena de participantes en la convención dijeron que había sido irresponsable no haber cancelado las reuniones. Pidieron no ser identificados, ya que no están autorizados para hablar públicamente sobre el tema. La mayoría trabajaba desde casa después de la convención y dijeron que les preocupaba que el evento pudiera haber sido un foco de contagio.

Luis Niño de Rivera, jefe de la asociación bancaria de México, hizo caso omiso de las preocupaciones sobre la reunión cuando Bloomberg le preguntó el jueves, diciendo que las autoridades habían permitido que las reuniones continuaran. La asociación bancaria declinó comentar el martes si el empleado había asistido al evento o si había tomado alguna medida.

El banco gubernamental Bansefi ordenó a su personal que había asistido a la conferencia que trabajara desde su casa, informó el diario El Universal.

La semana pasada, el presidente de la bolsa mexicana, Jaime Ruiz Sacristán, fue confirmado como el primer caso de Covid-19 de alto perfil en México, avivando las preocupaciones entre la comunidad financiera del país.

López Obrador ha atraído críticas por continuar asistiendo a eventos públicos. Durante el fin de semana después de asistir a la conferencia bancaria, se metió entre la multitud en un mitin y besó a niños y mujeres.