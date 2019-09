Las trituradoras de soja argentinas están más cerca de poder exportar a China

Jonathan Gilbert

Las trituradoras de soja argentinas esperan poder exportar pronto su alimento para animales a China por primera vez. "Una delegación aduanera china inspeccionó las plantas a lo largo del río Paraná la semana pasada, y los funcionarios tardarán unos 30 días en producir un informe que podría allanar el camino para que Argentina exporte harina de soja –utilizada como alimento para animales y peces–, al gigante asiático", afirmó en una entrevista Gustavo Idigoras, jefe de exportación de cultivos y trituración de la cámara Ciara-Cec. Los miembros de Ciara-Cec incluyen a los pesos pesados del comercio agrícola Bunge Ltd., Cargill Inc. y Louis Dreyfus Co.

"La delegación china visitó plantas de trituración administradas por Bunge, Louis Dreyfus, Cargill, Aceitera General Deheza SA, Renova –una empresa conjunta entre Glencore Plc y Vicentin SAIC–, Cofco Corp. y Molinos Rio de la Plata SA", añadió Idigoras. Un portavoz de Senasa, el servicio sanitario agrícola de Argentina, confirmó la visita a siete plantas.

Las exportaciones de alimentos crecieron 32%

Actualmente, Argentina no exporta harina de soja a China, que prefiere comprar granos crudos y triturarlos para estimular la industria doméstica. El país asiático está importando más de esos granos crudos de Argentina, y se pronostica que las compras aumentarán a 9 millones de toneladas métricas este año, en comparación con 3,3 millones el año pasado, afirma Idigoras.

La aprobación de la comida argentina probablemente se interpretará como una señal para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya guerra comercial con Pekín ha perjudicado a los productores de soja estadounidenses. También llegaría en un momento en que China está expandiendo su huella en América Latina, desarrollando proyectos de infraestructura en todo Argentina, desde plantas hidroeléctricas hasta ferrocarriles.

Poder exportar a China sería un impulso para las trituradoras argentinas. Los márgenes de ganancia se han visto afectados por al aumento de los precios de los granos y un cambio el año pasado en el sistema tributario argentino que hace que la exportación de granos crudos sea más competitiva. La capacidad ociosa ha aumentado a más de 50%, afirma Idigoras, y las trituradoras representan aproximadamente la mitad de los envíos de granos crudos de Argentina, cuando la participación suele ser de solo 20%.