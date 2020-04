"Trolls" demuestra el horror para cinemas cerrados por pandemia

Kelly Gilblom y Chris Palmeri

“Trolls World Tour”, una nueva película de NBCUniversal, se lanzó en video casero mientras los cines permanecen cerrados, y le está yendo tan bien como a películas similares en la pantalla grande, lo que demuestra que los estudios de Hollywood tienen nuevas opciones para lanzar películas.

La película animada para niños ha generado alrededor de US$100 millones en alquileres en el hogar desde su lanzamiento el 10 de abril, dijo una persona familiarizada con el asunto. Ha ganado casi tanto para Universal como la película original de “Trolls”, dijo la persona, quien pidió no ser identificada porque las cifras son privadas. Las cifras fueron informadas primero por el Wall Street Journal.

“Trolls World Tour” es una prueba importante para la industria. Si bien los estudios optaron por retrasar la mayoría de sus nuevos éxitos de taquilla con los teatros cerrados debido al coronavirus, Universal, de Comcast Corp., puso la película a disposición del público en casa en su fecha de estreno original después de gastar millones en su promoción.

Pero la decisión provocó una fuerte respuesta de los propietarios de teatros, cuyos medios de vida dependen de los habituales dos o tres meses de derechos exclusivos que obtienen para las nuevas películas.

“Los expositores no olvidarán esto”, dijo John Fithian, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, a The Hollywood Reporter después del movimiento de Universal. También acusó al estudio de “mentir” a los clientes sobre por qué estaba poniendo la película en plataformas de alquiler antes.

Presentaciones de prueba

Universal no es el único estudio que prueba su estrategia durante el cierre. Walt Disney Co. lanzará una nueva película en su servicio de transmisión Disney+, y John Stankey, el director ejecutivo entrante de la casa matriz de Warner Bros., AT&T Inc., dijo estar replanteándose la relación con los teatros por el coronavirus. El desempeño de “Trolls” puede ayudar a Hollywood a reevaluar el valor de las presentaciones teatrales, históricamente el estándar de oro de la industria para el lanzamiento de nuevas películas.

Aunque la película “Trolls” original de 2016 hizo más en taquilla a nivel nacional, Universal ha ganado casi lo mismo con la secuela, con un precio de US$20 para el alquiler en casa. El estudio recaudó más de US$75 millones de la nueva película porque los servicios a pedido solo tienen una comisión de 20%, dijo la persona. Los teatros suelen tomar la mitad.

La secuela también fue mucho más barata de hacer, con US$90 millones, en comparación con los US$125 millones de su predecesora.