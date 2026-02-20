Trump acumula fuerzas en Medio Oriente y presiona a Irán por acuerdo nuclear

El ejército de Estados Unidos está desplegando un amplio conjunto de fuerzas en Medio Oriente, incluidos dos portaaviones, aviones de combate y aviones cisterna de reabastecimiento, lo que da al presidente Donald Trump la opción de un gran ataque contra Irán mientras presiona al país para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear.

El despliegue no tiene precedentes desde 2003, cuando Washington concentró fuerzas antes de la invasión de Irak. Supera ampliamente el refuerzo militar que Trump ordenó frente a las costas de Venezuela en las semanas previas a la salida del presidente Nicolás Maduro.

Si bien es poco probable que EE.UU. despliegue tropas terrestres, la acumulación sugiere que Trump se está dando la opción de una campaña sostenida durante varios días, en cooperación con Israel. Sería muy diferente a los ataques nocturnos que lanzó contra el programa nuclear iraní el pasado junio.

“Tal vez logremos un acuerdo”, dijo Trump en un discurso el jueves por la mañana. “Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

La incógnita es si Irán puede satisfacer las demandas de Trump y si, al desplegar tanto poder militar en la región, el presidente podría sentirse obligado a utilizarlo en lugar de dar marcha atrás.

El arsenal a disposición de Trump es formidable. El portaaviones USS Abraham Lincoln está acompañado por tres destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, capaces de portar misiles Tomahawk. El ala aérea del portaaviones incluye cazas F-35C.

El USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más caro jamás construido por EE.UU. con un costo de US$13.000 millones, está acompañado por destructores de misiles guiados y su ala aérea incluye F/A-18E y F/A-18F Super Hornet, aeronaves de alerta temprana E-2D, así como helicópteros MH-60S y MH-60R Seahawk y aviones C-2A Greyhound.

Los dos portaaviones ofrecen “más opciones y nos permitirían llevar a cabo operaciones de forma más sostenida —llegado el caso—”, dijo Michael Eisenstadt, director de estudios militares del Washington Institute for Near East Policy. Señaló que el aumento de tropas “envía a los iraníes la señal de que deben ser más flexibles en las negociaciones”.

Trump se reunió el miércoles con su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff para recibir una actualización sobre las negociaciones con Irán. Funcionarios se reunieron en la Sala de Situación ese mismo día para discutir posibles acciones y se les informó que todas las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región estarían listas a mediados de marzo, según un funcionario estadounidense.

Un gran ataque contra Irán —cuyos líderes están preocupados por la estabilidad del régimen tras una ola de disturbios— corre el riesgo de involucrar a EE.UU. en su tercera guerra elegida en Medio Oriente desde 1991, frente a un adversario más formidable que cualquiera que haya enfrentado en décadas.

El uso del poder militar por parte de Trump en su segundo mandato se ha caracterizado por intervenciones cortas y exitosas con daños mínimos para las tropas estadounidenses, incluidos los bombardeos contra objetivos nucleares iraníes en junio, ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y la operación que extrajo a Maduro a comienzos de enero.

Pero si nuevos ataques contra Irán provocan una conflagración más amplia, el presidente podría enfrentar una considerable presión pública. Trump hizo campaña en contra de la participación de EE.UU. en guerras extranjeras, aunque luego ordenó bombardeos contra Irán, contra los hutíes respaldados por Teherán en Yemen y contra militantes en Siria.

“Con las defensas aéreas iraníes en gran medida neutralizadas por ataques previos de EE.UU. e Israel, los cazas estadounidenses operarían prácticamente con impunidad sobre el espacio aéreo iraní”, dijo Bryan Clark, analista de defensa del Hudson Institute y exoficial de estrategia naval. “Siempre existe el riesgo de pilotos derribados, pero creo que el mayor riesgo es para los barcos. Los mismos misiles de crucero y balísticos que Irán entregó a los hutíes podrían volverse contra buques estadounidenses en el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo y el Mar Rojo”.

Miles de militares estadounidenses en la región también están dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes, y funcionarios del régimen han prometido responder con toda su fuerza ante un ataque estadounidense.

Más allá de los ataques contra activos militares estadounidenses, Irán podría intentar cerrar el Estrecho de Ormuz, el estrecho paso marítimo entre Omán e Irán por el que transita el 25% del tráfico mundial de petróleo transportado por mar.

Los ataques estadounidenses de junio de 2025 se centraron en tres instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, pero un esfuerzo más ambicioso para derrocar al régimen en Teherán podría incluir ataques contra sitios asociados con la Guardia Revolucionaria Islámica e incluso contra la cúpula del liderazgo, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Pero Irán podría resistir intentos de decapitación de ese tipo.

“Israel ya mató a los principales líderes de la Guardia Revolucionaria en sus ataques iniciales en la guerra de junio e Irán pudo reorganizarse y responder en 24 horas”, dijo Jamal Abdi, presidente del National Iranian American Council, con sede en EE.UU. “Ahora han planificado estas posibilidades en futuras guerras y pueden ser incluso más resilientes si mueren altos dirigentes”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que se esperaba que Irán ofreciera una respuesta a las negociaciones “en las próximas semanas”, pero no descartó la posibilidad de una acción militar antes de eso. “El presidente seguirá observando cómo evoluciona esto”, afirmó.

