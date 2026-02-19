El despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente implica que la ventana de Irán para alcanzar un acuerdo diplomático sobre sus actividades atómicas corre el riesgo de cerrarse, según el jefe del organismo nuclear de Naciones Unidas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha discutido propuestas concretas con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, para inspeccionar sitios bombardeados el año pasado por Israel y Estados Unidos, dijo el director general, Rafael Mariano Grossi, a Bloomberg Television el jueves. Si esos planes pueden concretarse con urgencia sigue siendo una incógnita.

Donald Trump está cada vez más cerca de una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán

“No hay mucho tiempo, pero estamos trabajando en algo concreto”, afirmó Grossi, en referencia a seis horas de reuniones celebradas anteriormente esta semana en Ginebra con diplomáticos iraníes. “Hay un par de soluciones que el OIEA ha propuesto”.

Los inspectores del OIEA no han verificado el estado de las reservas de uranio iraní cercano al grado para armas ni han evaluado el alcance de los daños a las instalaciones de enriquecimiento durante más de ocho meses. Antes de los ataques israelíes en junio, Irán tenía suficiente material altamente enriquecido para fabricar rápidamente alrededor de una docena de ojivas, si se daba la orden de convertir en armamento su programa nuclear.

Grossi dijo que también se reunió el martes en Ginebra con enviados del presidente Donald Trump. La Casa Blanca ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos “aniquiló” el trabajo atómico de Irán en los ataques del año pasado, pero ha amenazado a la República Islámica con nuevas acciones militares si no acepta un nuevo acuerdo.

Un regreso del OIEA a las instalaciones dañadas en Fordow, Isfahan y Natanz “depende de la posibilidad de un acuerdo más amplio”, dijo Grossi. “Somos conscientes de que existe esta negociación política”.

Tras las conversaciones celebradas anteriormente esta semana, Irán y Estados Unidos expresaron un optimismo cauteloso sobre un resultado diplomático. Irán dijo que alcanzó un “acuerdo general” en torno al principio de restricciones nucleares a cambio de alivio de sanciones. Ambas partes se comprometieron a redactar e intercambiar propuestas antes de volver a reunirse.

Mientras tanto, Estados Unidos ha seguido acumulando activos militares en la región, mientras Irán realizó ejercicios navales con Rusia que restringieron temporalmente algunos envíos a través del estrecho de Ormuz, un punto clave para las exportaciones de energía.

El dilema del enriquecimiento de uranio

En el centro del dilema nuclear está la cuestión del enriquecimiento de uranio, el proceso estrictamente controlado de separación de isótopos de uranio que puede utilizarse para alimentar reactores nucleares o fabricar bombas. Israel y Estados Unidos quieren cesar toda actividad de enriquecimiento y desmantelar las plantas. Irán insiste en mantener cierta capacidad de producción de combustible con fines pacíficos.

Durante su primer mandato, Trump se retiró de un acuerdo que limitaba las actividades de enriquecimiento iraníes e imponía inspecciones del OIEA a cambio de alivio de sanciones. La República Islámica amplió posteriormente su programa, acumulando toneladas de uranio enriquecido hasta que sus instalaciones nucleares fueron bombardeadas durante la guerra de 12 días del año pasado.

“No puede haber un acuerdo si el OIEA no puede verificar”, dijo Grossi, quien añadió que intenta encontrar una solución respetando las líneas rojas establecidas por ambas partes.

“No es imposible”, afirmó. “Hay ciertas cosas que Irán entiende que no pueden seguir adelante. Debemos proporcionar una verificación hermética de que no hay desviaciones”.