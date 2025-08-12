Donald Trump se burla del CEO de Goldman Sachs por errar en previsiones sobre impacto de aranceles

El presidente Donald Trump arremetió contra el director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, afirmando que el banco había hecho una “mala predicción” sobre el impacto de la amplia agenda arancelaria de Trump en los mercados y los costos para los consumidores.

“David Solomon y Goldman Sachs se niegan a reconocer lo que es merecido”, afirmó el presidente en su red social el martes. “Hace mucho tiempo hicieron una mala predicción tanto sobre las repercusiones en el mercado como sobre los aranceles en sí, y se equivocaron, al igual que se equivocan en tantas otras cosas”.

Trump no especificó por qué estaba molesto con el banco, pero sus comentarios se producen tras una nota de investigación publicada el domingo por economistas de Goldman en la que se afirmaba que el impacto de los aranceles del presidente en los precios al consumidor apenas estaba empezando a notarse.

Los consumidores estadounidenses han absorbido aproximadamente el 22% de los costos de los aranceles hasta junio, pero su porcentaje aumentará hasta el 67% si los últimos aranceles siguen el patrón de los gravámenes de años anteriores, según una nota de los investigadores dirigidos por Jan Hatzius, economista jefe del banco.

“Creo que David debería salir a comprarse una nueva revista The Economist o, tal vez, debería centrarse en ser DJ y no molestarse en dirigir una importante institución financiera”, añadió Trump en su publicación, en referencia a la afición de Solomon como disc jockey, que dejó en pausa tras las críticas recibidas anteriormente de que entorpecía su gestión de la estrategia del banco.

Un portavoz de Goldman no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Trump contra los grandes bancos

Esta última andanada se produce tras las críticas de Trump a algunos de los mayores bancos de Wall Street, a los que acusa de excluir a clientes por motivos políticos. El presidente ha arremetido públicamente contra JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. alegando que han rechazado a clientes por esos motivos, acusaciones que los bancos niegan. A pesar de esas tensiones, el sector se beneficiará en general de la agenda de desregulación del presidente y de las expectativas de una reducción de los requisitos de capital.

Además, han pasado menos de dos semanas desde que el presidente se reunió con Solomon en la Casa Blanca para discutir el posible papel de su banco en los planes para la salida a bolsa de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, propiedad del gobierno.

El mensaje del presidente se produjo después de que los datos publicados el martes mostraran que la inflación subyacente repuntó en julio, aunque los precios de los bienes subieron a un ritmo más moderado, lo que moderó las preocupaciones sobre las presiones sobre los precios impulsadas por los aranceles y aumentó las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

