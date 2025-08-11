Este lunes, el presidente Donald Trump anunció el "Día de la Liberación de Washington", que implica el lanzamiento de nuevas medidas para combatir la indigencia y la delincuencia en las calles de la capital de Estados Unidos. En paralelo, decretó la emergencia en seguridad en Columbia.

"Lo hicimos en la frontera sur, lo haremos en DC", anunció el mandatario estadounidense en conferencia de prensa algunos días después de solicitarle a las agencias federales que aumenten su presencia en DC.

El presidente de Estados Unidos sostuvo que Washington D.C. "ya no será un santuario para inmigrantes ilegales criminales" y anticipó: "Si es necesario, traeremos al Ejército. Pronto será una ciudad muy segura". En este contexto, la policía metropolitana de la ciudad quedará bajo control federal.

Trump sostuvo que el índice de asesinatos en Washington "es mayor que en Bogotá, Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima" y cuestionó: "Los robos de autos se han duplicado, los asesinatos se han triplicado. ¿Querés vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo".

"El proceso comienza ahora mismo. Es algo hermoso. vamos a sacar a los sin techo de nuestros hermoso, muy hermosos parques. No dejaremos que conviertan nuestra capital en un basurero", añadió el mandatario estadounidense, quien habló de DC como "una de las ciudades más peligrosas del mundo".

El presidente de Estados Unidos tomó la decisión luego de que ocurriera una agresión a un miembro de alto perfil del Departamento de Eficiencia Gubernamental la cual, en primera instancia, no habría sido por su vinculo con el cargo.

Trump también decretó la emergencia en seguridad en la zona de Columbia y le anticipó a los reporteros presentes que le comunicará la situación al Congreso y al alcalde de la ciudad.

Es válido mencionar que, a pesar de lo dicho por el mandatario norteamericano, los delitos violentos en Washington disminuyeron un 26% este año en comparación con el mismo periodo de 2024. De todas maneras, según detalló The Associated Press, alrededor de 500 agentes federales serán desplegados por la capital del país para llevar adelante la iniciativa del Gobierno.

