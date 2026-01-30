Wall Street cae mientras Trump se prepara para nominar a Kevin Warsh como jefe de la Fed

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron junto con los bonos del Tesoro tras noticias de que la Casa Blanca se preparaba para nominar a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, una elección que los inversores consideran menos favorable a recortes profundos de las tasas de interés.

El oro se desplomó 6% y el dólar avanzó después de que una persona familiarizada con el tema dijera que el exgobernador de la Fed visitó la Casa Blanca el jueves. Los contratos del Nasdaq 100 se hundieron 1%. Los movimientos sugieren que los operadores están reduciendo sus apuestas a una flexibilización monetaria bajo Warsh, quien, como funcionario entre 2006 y 2011, solía enfatizar los riesgos inflacionarios incluso cuando otros se enfocaban en respaldar el crecimiento y el empleo durante la crisis financiera.

Un endurecimiento de las condiciones monetarias probablemente frenaría las expectativas de crecimiento, enfriando el mercado accionario, mientras que tasas de interés más altas pesarían sobre los bonos y respaldarían al dólar. Trump dijo que planea revelar su elección el viernes.

“Warsh es aparentemente el más ortodoxo en materia de política monetaria”, dijo Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank.

“No esperaría muchos cambios. Si los hay, Warsh pondrá énfasis en el mandato dual, prestando más atención a la dinámica del mercado laboral, mientras se enfoca un poco menos en reducir la inflación lo más rápido posible”, agregó Scholtes.

Un anuncio el viernes pondrá fin a meses de especulación sobre quién liderará el banco central, después de que Trump y su administración criticaran reiteradamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar las tasas de interés. El mandato de Powell finaliza en mayo.

Ahora surgirán interrogantes sobre la orientación de política de Warsh, luego de que recientemente se alineara con Trump al argumentar públicamente a favor de menores costos de endeudamiento, en contra de su histórica reputación como halcón de la inflación.

“Argumentaríamos que las verdaderas intenciones de política monetaria de Warsh son difíciles de precisar en este entorno político único”, dijo Homin Lee, estratega macro senior de Lombard Odier en Singapur. “Advertimos contra extrapolar demasiado sus comentarios pasados de tono restrictivo, aunque sí sugieren ciertos rasgos heterodoxos”.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg:

“El rebote del dólar ha sido bastante modesto, y se necesitaría un salto de fe demasiado grande para sugerir que los problemas de la moneda estadounidense quedaron atrás solo porque Warsh es visto como alguien que aporta mayor credibilidad al cargo que otros candidatos. Después de todo, muchas de las preocupaciones recientes sobre el dólar reflejan inquietudes por acciones erráticas del gobierno y el estado de las cuentas fiscales, más que por la política monetaria”.

— Ven Ram, estratega macro. Para más, haga clic aquí.

Los operadores también prestaron mucha atención a los resultados de las grandes tecnológicas. Apple Inc. informó el jueves ventas trimestrales récord y una previsión mejor a la esperada, pero advirtió que el aumento de los costos de los componentes amenaza con presionar los márgenes.

Las acciones de Apple bajaron levemente en las operaciones previas a la apertura. Esto sigue a una sesión volátil en Wall Street, donde compradores aprovecharon caídas tras una venta masiva impulsada por preocupaciones sobre el enorme gasto en inteligencia artificial.

“Las empresas que ofrecen una guía débil sobre su capacidad para traducir grandes inversiones en crecimiento de ingresos enfrentan sanciones inmediatas del mercado”, dijo Florian Ielpo, jefe de investigación macro de Lombard Odier. “Esto explica los desempeños divergentes, con inversores recompensando a las compañías que demuestran caminos claros para monetizar inversiones recientes”.

La London Metal Exchange sufrió un retraso de una hora en el inicio de las operaciones el viernes debido a un problema técnico, lo que generó confusión entre los operadores tras una semana de intensa volatilidad y fuertes alzas de precios.

En otros frentes, Trump y los demócratas del Senado alcanzaron un acuerdo tentativo para evitar un cierre del gobierno estadounidense, mientras la Casa Blanca continúa negociando con los demócratas la imposición de nuevos límites a las redadas migratorias que han provocado una protesta nacional.

Bitcoin cayó hasta 4%, extendiendo una liquidación que se aceleró el jueves. El token acumula ahora una baja de más de 30% desde el máximo histórico alcanzado en octubre. Más de US$1.500 millones en posiciones alcistas en todos los tokens fueron liquidadas en las últimas 24 horas, según datos de CoinGlass.

El petróleo retrocedió en medio de un clima de aversión al riesgo que se extendió por los mercados, aunque las amenazas crecientes de Trump contra Irán mantienen al mercado en vilo. El Brent se negociaba cerca de US$70 por barril el viernes, tras haber superado ese nivel en la sesión previa por primera vez desde julio.

Principales movimientos del mercado

Acciones

El Stoxx Europe 600 subió 0,3% a las 10:22 de Londres

Los futuros del S&P 500 bajaron 0,8%

Los futuros del Nasdaq 100 bajaron 1%

Los futuros del Dow Jones bajaron 0,8%

El índice MSCI Asia Pacific bajó 1%

El índice MSCI de mercados emergentes bajó 1,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,4%

El euro bajó 0,4% a US$1,1919

El yen japonés bajó 0,6% a 154,10 por dólar

El yuan offshore casi no registró cambios en 6,9510 por dólar

La libra esterlina bajó 0,5% a US$1,3746

Criptomonedas

Bitcoin bajó 2,4% a US$82.368,48

Ether bajó 3,3% a US$2.721,09

Bonos

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos a 4,26%

El rendimiento del bono alemán a 10 años casi no cambió en 2,85%

El rendimiento del bono británico a 10 años casi no cambió en 4,52%

Materias primas

El Brent bajó 1,3% a US$69,80 por barril

El oro al contado bajó 6% a US$5.054,15 la onza

