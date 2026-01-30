EE.UU. otorga licencia a petroleras para operar en Venezuela

La administración Trump emitió una licencia general que amplía la capacidad de las empresas petroleras para operar en Venezuela, lo que supone un paso significativo para aliviar las sanciones bajo el nuevo liderazgo respaldado por Estados Unidos en Caracas.

La licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. cubre una variedad de actividades que podrían acelerar los flujos de crudo venezolano, entre ellas la exportación, venta, almacenamiento y refinación del petróleo del país.

Donald Trump levantó el embargo petrolero a Venezuela luego de que el oficialismo privatizara la industria

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión se produce después de que los legisladores venezolanos aprobaran una reforma histórica de la política de hidrocarburos, que algunos ejecutivos petroleros estadounidenses habían calificado como esencial para iniciar operaciones en el país.

La medida refleja el deseo de la administración Trump de que la economía venezolana se ponga en marcha y se normalice rápidamente, lo que contribuiría a generar impulso tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, según una persona familiarizada con el asunto.

La licencia cubre una serie de operaciones intermedias y posteriores, entre ellas la carga de petróleo en buques cisterna, así como su exportación, comercialización y transporte.

También autoriza el refinado de crudo venezolano por parte de entidades estadounidenses establecidas y pagos “comercialmente razonables” mediante intercambios físicos de petróleo crudo, diluyentes o productos petrolíferos refinados.

Chevron Corp. produce actualmente petróleo en Venezuela bajo una licencia especial otorgada por EE.UU.

La licencia es clave para comenzar a aumentar gradualmente los flujos de crudo desde Venezuela, donde la infraestructura energética se ha deteriorado tras años de falta de inversión y corrupción.

El precio del crudo se dispara a US$ 70 por barril por amenazas de Trump a Irán

La administración Trump planea controlar indefinidamente las futuras ventas de petróleo venezolano y retener los ingresos en cuentas estadounidenses. Los gigantes comerciales Vitol Group y Trafigura Group ya están vendiendo crudo venezolano que quedó atrapado en almacenamiento debido al bloqueo estadounidense iniciado semanas antes de la captura de Maduro.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado cortejando a las empresas petroleras extranjeras con ofertas de condiciones fiscales más generosas, menos burocracia y la posibilidad de que el sector privado controle gran parte de la industria clave del país.

GZ