Raphael Bostic dijo que la Fed debería esperar antes de recortar nuevamente las tasas de interés

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que la elevada inflación implica que el banco central debería esperar antes de recortar nuevamente las tasas de interés.

Donald Trump impulsa a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos

“Deberíamos esperar y ser más pacientes”, señaló Bostic el viernes en CNBC. “La inflación sigue siendo demasiado alta, así que creo que necesitamos mantener una postura algo restrictiva”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los funcionarios de la Fed mantuvieron sin cambios la tasa de referencia esta semana, después de haber aplicado tres recortes consecutivos para cerrar 2025. El presidente del banco central, Jerome Powell, dijo que la decisión contó con un amplio respaldo de los responsables de política monetaria, luego de que los datos económicos recientes mostraran cierta estabilización en la tasa de desempleo, que previamente había venido en aumento.

“Siento que ese riesgo a la baja —de que ocurra una catástrofe en el empleo— está mucho más lejos de nosotros de lo que estaba incluso hace un mes”, dijo Bostic. “Eso me da cierta confianza para ser pacientes”.

El sucesor de Powell

El presidente Donald Trump anunció más temprano el viernes que tiene la intención de nominar a Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, para suceder a Powell cuando su mandato como presidente del organismo termine en mayo.

“La verdad es que no tengo mucha experiencia con él”, dijo Bostic sobre Warsh. “He escuchado que es muy reflexivo y alguien con quien realmente se puede interactuar”.

La reunión de esta semana fue la última de Bostic como responsable de política monetaria. Se retirará a fines de febrero.