El mercado del oro atravesó una brusca corrección del 10%, luego de haber superado los 5.500 dólares la onza, en un contexto marcado por la debilidad del dólar y la creciente incertidumbre institucional en Estados Unidos. Así lo explicó el analista financiero, Alejandro Bianchi, quien advirtió que, pese al rally del último año, el metal precioso muestra señales de sobrevaluación.

“El oro tuvo una corrección muy importante, del 10%. Recordemos que 580 dólares de suba en un año es una lluvia espectacular”, señaló el especialista, al tiempo que remarcó que detrás del movimiento hay factores políticos y monetarios de peso.

La Reserva Federal, en el centro de la escena

Bianchi puso el foco en la presión del presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal y su impacto sobre el dólar. Según explicó, el intento de condicionar la independencia del organismo monetario genera ruido en los mercados y afecta la confianza global en la moneda estadounidense.

“La persona que define cuánto valen las cosas en el mundo es el presidente de la Reserva Federal, no el presidente de Estados Unidos”, afirmó, subrayando la relevancia institucional del cargo que hoy ocupa Jerome Powell.

El analista recordó que los mandatos dentro de la Fed están diseñados para exceder los ciclos presidenciales, justamente para garantizar autonomía. En ese sentido, advirtió que cualquier intento de remoción anticipada “debilita un poco las instituciones y pone en jaque al dólar”.

Dólar barato, commodities y tensiones geopolíticas

Bianchi explicó que Trump busca deliberadamente un dólar débil para ganar competitividad frente a otras potencias. “Trump quiere tener un dólar barato para que las empresas vuelvan a invertir y producir en Estados Unidos”, sostuvo, y comparó esa estrategia con políticas proteccionistas conocidas en América Latina.

En paralelo, mencionó que China estaría acumulando oro físico como estrategia defensiva, impulsando artificialmente el precio. Sin embargo, aclaró que la corrección también se trasladó a otros commodities como la plata, aunque en menor medida.

El petróleo, en cambio, podría reaccionar al alza si se agravan los conflictos en Medio Oriente. “Si finalmente ocurre un ataque a Irán, el petróleo podría tener un salto fuerte”, alertó.

Sobre el cierre del mes, Bianchi fue cauto, pero contundente: “Yo me animo a decir que el oro está caro”. Como argumento, señaló que la relación histórica entre el oro y la plata está completamente distorsionada, alcanzando niveles nunca vistos.

