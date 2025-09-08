Xi Jinping y Putin participarán en la cumbre comercial BRICS convocada por Brasil

China confirmó que el presidente Xi Jinping participará en una cumbre virtual de los BRICS convocada por Brasil para debatir la política comercial de Donald Trump. El primer ministro de India, Narendra Modi, no asistirá a la reunión, pero enviará a un alto representante en su lugar.

“El presidente Xi Jinping asistirá a la cumbre online de líderes de los BRICS en Pekín el 8 de septiembre y pronunciará un importante discurso”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Europa debe usar su "bazuca" económica contra Estados Unidos

El presidente ruso, Vladímir Putin, también participará en la cumbre, según declaró la semana pasada el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, de acuerdo con la agencia de noticias rusa Tass.

El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó la reunión no solo para debatir los aranceles comerciales impuestos por Trump, sino también para reunir a los jefes de Estado de las principales naciones de mercados emergentes en apoyo del multilateralismo, según informó Bloomberg News la semana pasada, citando a personas familiarizadas con el plan.

Los BRICS, que incluyen a Sudáfrica, ha despertado cada vez más la ira de Trump a medida que se expande con nuevos miembros de Asia y Medio Oriente. En julio, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles adicionales a cualquier país que se alineara con las “políticas antiamericanas” del grupo. También ha criticado repetidamente los esfuerzos de los miembros del BRICS por impulsar el comercio en sus propias monedas y eludir el dólar.

Pero los aranceles de Trump han animado aún más a los países del BRICS a estrechar sus lazos con Pekín.

Trump dice que los aranceles a chips serán “bastante sustanciales” y se aplicarán “pronto”

Durante una semana de diplomacia de alto nivel, Xi recibió a Putin y Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, y dio la bienvenida a docenas de otros líderes mundiales —entre ellos Kim Jong Un, de Corea del Norte— a Pekín para el desfile militar del 3 de septiembre que conmemoraba el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Nueva Delhi ha actuado con cautela en los últimos días en sus relaciones con Washington, después de que Trump pareciera suavizar su tono hacia India tras semanas de fricciones por los aranceles estadounidenses del 50% sobre sus productos.

Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, dijo a los periodistas en una rueda de prensa habitual el viernes que Modi no asistiría. En su lugar, la nación del sur de Asia estará representada por su ministro de Asuntos Exteriores.

China impone aranceles de hasta 62 % a la carne de cerdo de la Unión Europea

La reunión virtual de los líderes de los BRICS del lunes está programada para durar solo un par de horas, a partir de las 8 a.m. ET, según un funcionario del gobierno brasileño familiarizado con el plan.

Los discursos estarán cerrados a la prensa y cada líder decidirá si publica sus comentarios, dijo el funcionario. No habrá una declaración conjunta al final de la reunión, añadieron.

