Ya me vacuné, ¿puedo dejar de usar el tapabocas?

Heather, una chica de Brooklyn, Nueva York, me hizo la siguiente pregunta: “Está bien no usar el tapabocas en ciertos escenarios. ¿Podría aclarar las pautas para espacios interiores?”.

Es una gran pregunta y probablemente muchos estén pensando en lo mismo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) actualizó sus pautas sobre el uso del tapabocas. En muchos lugares, vemos a personas afuera, al aire libre, que llevan el tapabocas, otras no y otras lo usan a medias, claramente inseguras de lo que se supone que deben hacer.

Una pregunta crucial es si ya está totalmente vacunado (esto significa no solo haber recibido todas las dosis, sino haber esperado dos semanas después de la dosis final). Si aún no está completamente vacunado, bueno, las cosas no han cambiado mucho para usted. Sigue siendo importante mantener el distanciamiento social y usar tapabocas en los mismos escenarios del año pasado. Pero si está completamente vacunado, hay buenas noticias. Como lo dicen los CDC: “Puede comenzar a hacer muchas cosas que había dejado de hacer debido a la pandemia”.

¿Qué significa esto exactamente? Que en exteriores, el tapabocas es necesario en muchos menos escenarios. “El virus se propaga con mayor frecuencia al inhalarlo en el aire, generalmente proveniente de personas en cercanía o, a veces, más lejos si se encuentra en una habitación con poca ventilación”, dice Linsey Marr, experta en transmisión aérea de Virginia Tech. “En exteriores, el virus no puede acumularse en el aire; se diluye rápidamente en la atmósfera, como una gota de tinte en el océano. Estudios han demostrado que es aproximadamente 20 veces menos probable que la transmisión ocurra en exteriores que en interiores”.

Pero, dice Marr, sigue siendo buena idea usar el tapabocas en ciertas situaciones al aire libre, como conversaciones cara a cara que duran más que un simple saludo, o si va a pasar tiempo cerca de muchas personas, como una larga fila o si está sentado en algún sitio viendo un partido de béisbol, por ejemplo.“Me apegaré a mi regla de 2 de 3 por simplicidad, donde se debe cumplir al menos dos de los siguientes ítems: al aire libre, tapabocas, distanciamiento”, dice Marr. “Esto significa que si está al aire libre, debe mantener distancia con los demás o usar tapabocas. Si está en un espacio cerrado con más personas, debe usar el tapabocas y mantener la distancia. Esto es válido para las personas no vacunadas y las que están vacunadas pero que pertenecen a una categoría vulnerable.

Los que están completamente vacunados y sanos tienen un poco más de libertad”. Si está completamente vacunado, los CDC sugieren que no hay problema en reunirse en espacios interiores con otras personas completamente vacunadas sin necesidad de tapabocas o distanciamiento. Sin embargo, si está en un lugar público cerrado, con personas vulnerables o con personas no vacunadas de más de un hogar, debe usar el tapabocas. También es mejor evitar grandes reuniones en interiores, incluso si todos están completamente vacunados, como, por ejemplo, un concierto o una boda. Eso probablemente cambiará a medida que más estadounidenses estén inmunizados y los niveles del virus disminuyan. Pero por ahora, es importante tener en cuenta que incluso si está inoculado, eso no significa que no tenga ninguna posibilidad de contraer el covid, solo que la posibilidad es muy baja. Y más personas, como siempre, significa mayor riesgo.Marr tiene otra sugerencia para lidiar con todas estas variables. “Si no quiere tener que pensar en todo esto, podría ser más fácil continuar usando el tapabocas cada vez que salga de su residencia, al menos durante los próximos meses a medida que más personas se vacunan”.