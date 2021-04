Pfizer | Pérez Marc: "Posiblemente vamos a necesitar una tercera dosis contra el COVID-19"

Gonzalo Pérez Marc, director del estudio clínico de Pfizer en Argentina, habló de la posibilidad de una tercera dosis para reforzar la vacuna contra el coronavirus, ante las nuevas variantes detectadas de Covid-19 y su consecuente caída de anticuerpos para afrontar la enfermedad. “Posiblemente vamos a tener que necesitar una tercera dosis”, indicó.

"Vamos a un modelo similar al de la gripe habitual, en el que nos vacunamos todos los años o darnos refuerzos", dijo Pérez Marc, jefe de investigación y docencia del Hospital Militar Cosme Argerich, este jueves 29 de abril en declaraciones a El Destape Radio.

Sobre las negociaciones que Argentina anunció que retomará con Pfizer, Pérez Marc manifestó que aún no hay información al respecto, pero consideró que van a avanzar "muy bien".

"Respecto de las negociaciones no estamos al tanto. Me consta que se retomaron las negociaciones en forma oficial. Si se pueden destrabar los conflictos sobre algunas cláusulas del contrato a la brevedad podríamos tener la vacuna de Pfizer acá", agregó el médico.

Pérez Marc, quien ayer se comunicó con REPERFILAR en vivo por NET, manifestó esta mañana que "Pfizer tenía contempladas partidas para Argentina", dijo y añadió: "Dado el tamaño del estudio que hicimos acá estaba acordado que iba a ser uno de los primeros".

En ese sentido, el director del estudio clínico de Pfizer en Argentina expresó: "Si se llega a un acuerdo va a haber vacunas pronto en Argentina, pero no sé cuántas", sostuvo, al tiempo que opinó: "No creo de ninguna manera que el Gobierno haya decidido no tener la vacuna de Pfizer".

"Una vez que se retomó el camino de la negociación pueda avanzar perfectamente bien", consideró Pérez Marc sobre el anuncio que hizo Cecilia Nicolini sobre la reanudación de las conversaciones con el laboratorio para que Argentina adquiera dosis de la vacuna norteamericana.

A su vez, Gonzalo Pérez Marc habló de la calidad de la vacuna de Pfizer y analizó que está hecho con una de las tecnologías más avanzadas del mundo. "El producto que evaluamos es muy bueno, ojalá podamos tenerlo pronto", planteó.

En cuanto a la producción de la vacuna del laboratorio norteamericano en Argentina, el médico fue optimista sobre la capacidad del país, pero advirtió: "Si Argentina logra la transferencia tecnológica para hacer las vacunas podemos hacerlas sin ningún problema".

Por último, pidió que la población se aplique la vacuna contra el coronavirus, cualquiera que le asignen: "Para evitar tener coronavirus grave todas las que hay son excelentes. Hay que vacunarse con cualquier vacuna que te toque, son todas buenísimas", indicó.

"Todas las vacunas que se están aplicando tienen eficacia arriba del 70%, que en vacunología es excelente", cerró.

